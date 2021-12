Le site officiel de guerres des étoiles se livre au cinquième anniversaire de Rogue One : Une histoire de Star Wars dans les mémoires. Réalisateur Gareth Edwards parle dans une interview sur le film, qui a été très bien noté par les fans en moyenne.

Une partie de l’interview traite de la scène de clôture notoire dans laquelle Dark Vador la Tantive IV – la corvette de Princesse Léia – a embarqué après avoir essayé de suivre les plans de l’étoile de la mort selon le Bataille de Scarif mettre en sécurité.

La scène finale, qui est la scène d’ouverture de « Star Wars Episode IV: A New Hope », est un remake de l’année 1977 séquence d’introduction publiée. C’est une scène légendaire qui a brisé l’univers du film dans la franchise désormais omniprésente « Star Wars ». Il a été plus ou moins remodelé dans Rogue One, et cela a posé un défi de taille aux producteurs.

Dark Vador est comme une voiture

Alors, qu’est-ce que Dark Vador et les voitures ont en commun ? Le réalisateur Gareth Edwards nous l’explique dans sa comparaison :

« Nous avons fait un essai avec Vader. Greig (Fraser) dirait toujours que l’éclairage Vader est comme une publicité pour une voiture. Cela a plus à voir avec la photographie d’une voiture qu’avec une personne. »

Vader doit donc être filmé et mis en scène de la même manière qu’une voiture. Et cela est dû, entre autres, à la Reflets lumineux et d’autres Des choses comme le casque. Évidemment, il était très difficile de capturer le « vrai Vador » pour Rogue One :

« Nous avons regardé les tests et avons dit que cela ne ressemblait pas à Vader. Que faisons-nous de mal? »

Il aurait été clair pour eux qu’on en aurait normalement un dans de tels plans Tir par-dessus l’épaule Fabriquer. Alors la personne est filmée et quand il s’agit d’une conversation vient, il y a une toute petite chose qui est extrêmement importante.

Un La personne est au premier plan toujours plus grand que ça Personne en arrière-plan. Donc, si Vador est en arrière-plan, il n’apparaîtrait pas aussi « puissant et puissant » qu’il devrait apparaître dans ses scènes. Jetez un œil à ce cadre :

Dans cette scène on voit le résultat et ça marche ! © Lucasfilm / Disney

Donc les créatifs ont dû tromper un peu, ils ont un peu les caméras tiré en arrière et les a soulevés, de sorte que La ligne des yeux de Vador est toujours la plus haute sur la photo a été.

« Et c’était donc tous ces petits trucs auxquels nous n’avions pas pensé au début jusqu’à ce que nous commencions à échouer à cause de telles choses. »

Afin de capturer un Dark Vador crédible à la caméra, il y a plus à considérer que vous ne le pensez au départ. Et la comparaison avec la voiture est en un sens tout à fait appropriée, puisque Vador est en grande partie une machine, c’est-à-dire une construction mécanique.

Après Rogue One, c’est avant Rogue One : Star Wars Andor

En attendant, il continuera même avec le contenu de « Rogue One: A Star Wars Story ». Au moins en partie, parce que les héros aiment Cassien Andor sont pour la vraie série de films Star Wars : Andor rendre.

Les événements se jouent cinq ans avant le film, c’est une sorte de préhistoire au film. Cela signifie que Cassion Andor (joué à nouveau par Diego Luna) sera à nouveau considéré comme un guerrier rebelle, dans son Lutte contre l’empire.

En plus d’Andor, d’autres personnages sont de retour et il y a beaucoup de possibilités ici de faire revivre des personnages familiers. Entre autres choses, un favori des fans revient, le Droïde K-2SO. Réalisateur Tony Gilroy avait déjà écrit le scénario du film, donc tout vient d’une seule source.

Nous pouvons être curieux et nous réjouissons de la Début en 2022quand « Star Wars: Andor » fait ses débuts sur Disney Plus. Mais d’abord commencer Le livre de Boba Fett au 29 décembre 2021 sur Disney Plus pendant que je Printemps 2022 la Série Obi-Wan sera affiché.