Dragon Ball Super: l’œil droit de Granolah détient un secret mortel

LEGO 71704 Ninjago Le superjet de Kai, Ensemble de Jouets avec Figurine de Nindroid

Set LEGO NINJAGO Legacy comprenant le superjet de Kai ainsi que les figurines de 2 ninjas et de 2 guerriers nindroïdes, tous inspirés de la saison 3 de la série télévisée. Les enfants qui aiment les jouets sur le thème des ninjas s’amuseront de façon créative pendant des heures, seuls ou entre amis. Ce superbe set de jeu inclut un avion ninja, les figurines de 2 ninjas et 2 guerriers nindroïdes, ainsi qu'une base de tir nindroïde. Les enfants ont tout ce dont ils ont besoin pour recréer l'action de la série NINJAGO Masters of Spinjitzu. Version modernisée du superjet de Kai, vu dans la série NINJAGO Masters of Spinjitzu, avec des ailes rabattables, un cockpit réglable et deux fusils à ressorts. Entre deux combats épiques, les enfants peuvent exposer ce modèle dans leur chambre. Ce set NINJAGO Legacy de 513 pièces constitue une expérience de construction amusante pour les filles et les garçons de 8 ans et plus et un fabuleux cadeau d'anniversaire ou de Noël. Ce kit mettant en scène des guerriers ninjas est source de jeu créatif sans fin pour les fans de NINJAGO. Ce set LEGO NINJAGO Legacy présente des dimensions idéales pour jouer à la maison ou en déplacement. Le superjet mesure plus de 13 cm de haut, 34 cm de long et 43 cm de large. Pas besoin de piles pour ce set de jeu passionnant – les jeunes ninjas n'ont besoin que de leur imagination pour embarquer dans des aventures NINJAGO fabuleuses. Les enfants n'ont pas à se demander ce qu'ils doivent faire de ces 513 pièces – le set de combat ninja inclut des instructions faciles à suivre pour les guider tout au long de la construction. Les jouets amusants et les figurines LEGO NINJAGO dévoilent aux enfants un monde de fantaisie palpitant et leur permettent de créer des histoires mettant en scène leurs ninjas préférés. Les briques de construction LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées ; elles sont donc uniformes et compatibles entre elles et peuvent toujours être parfaitement séparées, et cela depuis plus de 60 ans – sur Terre comme à NINJAGO City ! Ces briques et pièces LEGO ont été soumises à des tests stricts et répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde. Les kits de construction LEGO sont toujours synonymes de tranquillité d'esprit.