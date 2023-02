Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux: Netflix a révélé des photos des coulisses

Netflix

netflix créé Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux et ça fait fureur, comme les photos des coulisses qu’il a publiées. Regarder!

©NetflixFranco Masini et Georgina Amorós

Le 14 février, Netflix a décidé de célébrer la Saint-Valentin avec la première de Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux. Cette fiction, composée d’une saison de huit épisodes, a été créée par Carlos Montero, qui fut également l’architecte de productions telles que Élite. Bien que, cette fois, il s’éloigne de la polémique étudiante pour passer directement au drame et à l’amour.

Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux Il met en vedette Georgina Amorós et Franco Masini et est une combinaison parfaite d’amour interdit, mais aussi platonique. La série suit Julio et Irene, deux jeunes qui tombent follement amoureux en 2004, mais se quittent tellement de fois que leur relation se termine de la pire des manières.

Cependant, après 20 ans, ils se retrouvent et découvrent que leur amour est toujours plus vivant malgré le fait qu’ils sont plus éloignés qu’à d’autres moments. Pour cette raison, et pour les tournants inattendus entre le passé et le présent, Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux Il a enchanté des milliers de personnes à travers le monde.

En effet, de nombreux fans attendent déjà l’arrivée d’une deuxième saison. Même comme ça, Netflix n’a pas encore confirmé de nouveaux épisodes, mis à part le fait que la fin de la première édition laissait la voie libre pour continuer l’histoire.. A tel point que, pour apaiser l’attente des téléspectateurs, la production a montré les coulisses de la série. Regarder!

Grâce au profil officiel de Netflix Espagne, ces photographies ont été connues et ont enchanté des milliers de followers. « Le vrai amour c’est les amis »souligne la description qui montre la grande relation que les acteurs de Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux tout au long du tournage de la première partie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?