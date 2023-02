Arachnophobia Remake est « très proche » du démarrage de la production

Le réalisateur Christopher Landon dit que le remake d’Arachnophobia devrait être son prochain film après We Have a Ghost.

Une mise à jour prometteuse sur Remake de l’arachnophobie est arrivé. Pendant des années, un remake de Arachnophobie est en gestation, et les progrès ont fait un grand pas en avant l’année dernière lorsque Christophe Landon rejoint le projet. Il a été rapporté à l’époque que Landon, connu pour avoir dirigé le Joyeux jour de la mort films et Bizarreécrirait et dirigerait le nouveau Arachnophobie. James Wan produit le long métrage avec Michael Clear tandis que Frank Marshall est producteur exécutif.





Il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur le remake depuis que Landon a embarqué dans le projet, mais le cinéaste semble maintenant assez confiant que la production sur le Arachnophobie le remake est imminent. Lors de la promotion de son nouveau film Nous avons un fantôme dans une interview avec DiscussingFilm, Landon a révélé qu’il s’attend à Arachnophobie être son prochain film, taquinant à quel point il est sur le point de commencer.

« J’espère que ce sera mon prochain film. Nous obtenons super fermer. Le script est terminé. Je travaille là-dessus depuis un moment maintenant. Alors maintenant, il s’agit vraiment de le rassembler. J’ai rencontré un chasseur d’araignées l’autre jour, donc c’est bon signe. »

Bien qu’il soit enthousiasmé par le film, il peut y avoir des sentiments mitigés pour Landon, qui admet ensuite qu’il a personnellement peur des araignées. Comme l’a dit le cinéaste lorsqu’on lui a demandé s’il avait vraiment peur d’eux :

« Terrifié. Donc, comme je l’ai dit, je suis soit la personne la plus qualifiée, soit la moins qualifiée pour faire ce film. »





L’arachnophobie a inculqué la peur des araignées à de nombreux téléspectateurs

Frank Marshall a réalisé l’original Arachnophobie en utilisant un scénario de Don Jakoby et Wesley Strick. Le film se déroule dans une petite ville assiégée par des araignées agressives et venimeuses, laissant le soin à un médecin local (Jeff Daniels) et à un exterminateur (John Goodman) d’éliminer la menace. Le film a été un succès au box-office et a été acclamé, obtenant une note de 93% chez Rotten Tomatoes. Il a également remporté le prix du meilleur film d’horreur aux Saturn Awards, Daniels remportant également le prix du meilleur acteur. Le film pourrait bien être le plus mémorable et le plus populaire de tous les films d’horreur sur les araignées, ayant instillé la peur des araignées chez d’innombrables téléspectateurs qui ont vu le film depuis sa sortie en 1990.

Arachnophobie a également eu un tel effet sur la culture pop que le film a même inspiré le nom d’une créature réelle. L’année dernière, des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside avaient découvert une nouvelle espèce de ver parasite qui attaque et tue spécifiquement les tarentules. Les scientifiques ont nommé l’espèce « Tarantobelus jeffdanielsi », une référence au personnage de Jeff Daniels dans le film qui a vaincu les araignées mortelles dans Arachnophobie.

« Quand j’ai entendu pour la première fois qu’une nouvelle espèce de nématode portait mon nom, je me suis dit : ‘Pourquoi ? Y a-t-il une ressemblance? « , A déclaré Daniels dans un communiqué à l’époque. « Honnêtement, j’ai été honoré par leur hommage à moi et Arachnophobie. M’a fait sourire. Et bien sûr, à Hollywood, vous n’avez pas vraiment réussi tant que vous n’avez pas été reconnu par ceux qui travaillent dans le domaine de la parasitologie.