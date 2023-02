Aleida Núñez et la maison dans laquelle elle est retournée après avoir été éliminée de « The House of Famous 3 »

« La maison des célébrités 3 » il continue sa diffusion et chaque semaine, l’une des célébrités qui concourent pour le prix doit partir. A cette occasion, ce fut au tour de Aleida Nunezqui était sur le point de rester dans le télé réalitési Aylín Mujica l’avait sauvée.

Après son élimination, l’actrice de « Corazón guerrero » a été invitée au forum avec les pilotes pour commenter son départ. Là, il a avoué que se sentait trahi car, dès le début du programme, elle avait été très proche de Mujica. Malgré cela, l’interprète cubaine a décidé que son « amie » continuerait d’être nommé.

Dans certaines émissions de téléréalité, les personnes éliminées séjournent dans des hôtels ou quelque chose de similaire afin que le public je ne sais pas qui reste en compétition. Cependant, puisque « La Maison des célébrités » est diffusée en direct 24 heures sur 24, il n’est pas nécessaire de garder cela secret.

Par conséquent, dès que les célébrités sont éliminées, elles peuvent retourner chez elles si elles le souhaitent. Dans le cas d’Aleida Núñez, elle rentre chez elle au Mexique.

À QUOI RESSEMBLE LA MAISON D’ALEIDA NÚÑEZ AU MEXIQUE ?

La principale caractéristique de la maison d’Aleida Núñez est la lumière. Dans plusieurs de ses publications sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que sa maison a de nombreuses fenêtres, qui laissent entrer beaucoup de lumière.

En plus de la lumière, les parois vitrées vous permettent d’avoir une excellente vue sur l’extérieur de votre maison, qui est entourée d’un paysage très vert qui vous fait vous connecter avec la nature. Certainement, se lever avec cette vue doit vous donner beaucoup de paix.

Aleida Núñez profitant de la vue de sa maison, entourée de verdure (Photo : Aleida Núñez / Instagram)

Quant à la décoration, l’actrice mexicaine n’économise rien. Sur certaines photos, nous avons pu apprécier qu’il n’a pas peur d’utiliser des couleurs fortes qui contrastent avec la sobriété du bois et du métal. De cette façon, vous disposez de chaises et de fauteuils rouges dans votre salon et votre salle à manger.

Cependant, un élément qui nous semble déplacé et trop « bucho » est un lustre en verre suspendu au-dessus de votre table de salle à manger. Non seulement cela ne va pas avec le décor, mais le plafond de l’espace n’est pas assez haut pour un lustre de cette taille.

Aleida Núñez, participante à « La casa de los famosos », dans la salle à manger de sa maison (Photo : Aleida Núñez / Instagram)

Pendant ce temps, l’une de nos parties préférées est sa terrasse, qui a longtemps été un lieu pour ses photos. Bien qu’il ne soit pas très grand au départ, elle a réussi à le rendre cosy, en gardant le thème du bois et des plantes vertes du reste de sa maison.

Il y a quelque temps, il a également ajouté un bain à remous dans la cour arrière, ce qui peut être très relaxant après une longue journée de travail, mais cela a rendu l’espace beaucoup plus petit.