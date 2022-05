The Winchesters : le préquel de Supernatural met fin aux enregistrements de sa première saison

La série »Surnaturel » était l’une des préférées du public, durant 15 saisons au total et terminant son histoire fin 2020, et même si beaucoup pensaient que l’histoire des frères Winchester s’était donnée d’elle-même, le producteur de la série annoncerait une nouvelle tournure hors série appelé »Les Winchester », qui racontera l’histoire des parents de Dean et Sam.

Maintenant, il semble que la série se renforce, car Daniel Acklesqui a travaillé sur la série originale, vient de publier une image via son Instagram annonçant qu’ils ont terminé le tournage de la nouvelle émission, donnant aux fans leur premier aperçu de « The Winchesters ».

Protagonisée par Jensen Ackles Oui Jared Padalecki Comme Dean et Sam Winchester, »Supernatural » raconte l’histoire de deux frères qui ont parcouru le pays pour combattre des monstres et sauver des gens. La série est devenue incroyablement populaire, ce qui en a fait l’une des séries avec le plus de saisons et d’épisodes de l’histoire. Cependant, malgré plusieurs tentatives au fil des ans, « Supernatural » n’avait pas réussi à faire un spin-off.

Cependant, en juin 2021, Ackles lui-même a annoncé que sa société Chaos Machine Productions, qu’il avait formée avec sa femme et collègue actrice Danneel, avait annoncé qu’il travaillerait sur une préquelle « Supernatural » intitulée « The Winchester ». sur John et Mary Winchester, racontant comment ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et bien sûr, comment ils ont commencé à chasser des monstres ensemble.

Dans la série »Supernatural », les versions adultes de John et Mary Winchester ont été jouées par Jeffrey Dean Morgan Oui Samantha Smith. Pour cette nouvelle histoire, les acteurs Meg Donnelly Oui Drake Rodgerjoueront respectivement le rôle de Mary Campbell et de John Winchester, laissant de côté Matt Cohen et Amy Gumenick, qui étaient auparavant apparus dans » Supernatural » en tant que versions plus jeunes des parents.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de questions autour de « The Winchesters », le premier regard d’Ackles sur la série évoque la même esthétique sombre des premières saisons de « Supernatural ». On ne sait pas si les Ackles reprendront leurs personnages de la série originale ou s’ils sont simplement à bord en tant que producteurs. Il n’y a pas encore de date de première officielle pour la série préquelle.