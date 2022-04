Christopher Nolan continue d’ajouter : une star a confirmé sa présence à Oppenheimer

in

Le prochain film du réalisateur de mémento pas arrêter d’embaucher des artistes. Il mettra en vedette Cillian Murphy et racontera la vie du scientifique derrière le projet qui a créé la bombe nucléaire.

À ce stade, ce sera tout un défi de voir comment Christophe Nolan présenter autant de vedettes de premier plan dans un film qui ne dure pas plus de deux ou trois heures. C’est que, Oppenheimerle film qui mettra en vedette Cillian Murphy Il vient de confirmer qu’il a embauché un nouvel acteur pour faire partie de son casting. Le film ne sortira qu’en juillet de l’année prochaine et ce sera la première fois que Images de Warner Bros. n’est pas impliqué dans un projet du cinéaste.

Oppenheimer sera chargé de raconter comment s’est déroulée la vie du scientifique J.Robert Oppenheimerqui était chargé de diriger le projet manhattan qui était derrière la création de la bombe atomique. Le film s’inspirera de Prométhée : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer (Prométhée : Le triomphe et la tragédie de J.Robert Oppenheimer), le livre qu’ils ont écrit Kai Bird et Martin J. Sherwin.

Qui vient de confirmer qu’il rejoindra Oppenheimer il a été Gary Oldmanun acteur qui a déjà travaillé avec Nolan dans la trilogie de Homme chauve-souris qui a joué balle chrétienne. L’artiste a confirmé dans une interview avec ParlerSport qui viendront s’ajouter au tournage de cette production en mai. D’après ce qui a été publié par Vieil hommevotre partage sera assez abrégé : « Une scène, une page et demie »souligné dans l’entretien avec les médias britanniques.

De cette façon, Gary Oldman rejoint un casting qui comprenait déjà des personnalités telles que Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh et Rami Malek. De tous, on sait que cru sera chargé de faire vivre Catherine Oppenheimerl’épouse du scientifique qui a dirigé le projet manhattan. Vieil hommequant à lui, est sur le point de sortir une nouvelle série en AppleTV+ titré Chevaux lents.

La querelle de Christopher Nolan avec Warner Bros Pictures

Historiquement, tous les films Christophe Nolan ils virent la lumière de la main de Images de Warner Bros.. Cependant, la pandémie a fait obstacle et a rompu un lien de plus de deux décennies. C’était d’abord au gré du tout nouveau réalisateur Principe au milieu d’une vague d’infections qui a donné envie aux gens d’aller au cinéma (le film n’a rapporté que 363 millions de dollars sur un budget de 200 millions). Mais la goutte qui a fait déborder le vase a été la décision du studio de sortir ses films simultanément pendant hbo max. Apparemment, pour le réalisateur, c’était une tentative contre le cinéma et il a décidé de chercher un nouveau canal de distribution, qu’il a trouvé dans Images universelles.

