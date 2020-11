BTS révèle toutes les chansons qu’ils écoutent en ce moment

Dans le cadre des promotions du nouvel album de BTS, ÊTRE, les membres ont partagé une mise à jour Melon playlist révélant toutes les chansons qu’ils aiment écouter en ce moment.

1. RM

Les chansons préférées de RM en ce moment sont:

«Black Rain» par Rhye, une chanson disco de style années 80;

« 3 heures de route (ft. Sampha) » par Alicia Keys, un morceau délavé considéré comme l’un des points forts du dernier album de Keys;

«Don Quichotte (ft. Wheesung)» par Type P, une chanson hip-hop coréenne sortie il y a seize ans.

2. Jin

Les chansons préférées de Jin en ce moment sont:

«Peu profond» par Lady Gaga et Bradley Cooper, un OST de Une star est née;

« Légèrement astucieux » par Sandeul, un OST coréen de Elle est mon type;

«Moon» de Jin lui-même, une chanson qui compare les ARMY à la Terre.

3. Suga

Les chansons préférées de Suga en ce moment sont:

«Life Goes On» de BTS, la dernière version que toutes les ARMY connaissent et aiment;

«Escargot» par Panique, une chanson rock coréenne de 1995;

«Prêt à oublier» par Kim Kwang Seok, une ballade coréenne de 1992.

4. J-Hope

Les chansons préférées de J-Hope en ce moment sont:

«Et nous allons» par Sung Si Kyung, une chanson coréenne J-Hope recommandée sur Weverse le mois dernier;

«Solitaire» par Justin Bieber et Benny Blanco, une chanson courte mais très personnelle et vulnérable;

«Petit poisson» par Wonstein, l’une des chansons les plus récentes du rappeur coréen.

5. Jimin

Les chansons préférées de Jimin en ce moment sont:

«Honnêteté» par Sweat rose €, une chanson de guitare tranquille sans percussion;

«Outta My Mind» par Monsune, une chanson pop brumeuse et influencée par Prince composée de classiques de la soul échantillonnés;

« Comme une étoile » par Corinne Bailey Rae, premier succès de l’auteur-compositeur-interprète en 2005.

6. V

Les chansons préférées de V en ce moment sont:

« Swinging on a Star » par Bing Crosby, une chanson pop de 1944 qui a déjà remporté un Oscar de la meilleure chanson originale;

«C’est maintenant ou jamais» par Elvis Presley, un morceau de 1960 qui est devenu le single le plus vendu de Presley;

« Où est l’amour » par Kurt Elling, une chanson d’un artiste de jazz né en 1967 qui a récemment exprimé son souhait de collaborer avec V.

7. Jungkook

Enfin, les chansons préférées de Jungkook en ce moment sont:

« Un millier d’années » par Christina Perri, un OST intemporel de La saga Twilight: Breaking Dawn, partie 1;

« C’est ce que tu ressens » par Loote, une chanson électropop qui donne l’impression d’être amoureux pour la première fois;

« Mean It (dépouillé) » par Lauv et LANY, un morceau émotionnel et mélodique sur une relation unilatérale.