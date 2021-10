Tout sur La Venganza de las Juanas, la prochaine série mexicaine de Netflix

in

Netflix

On vous dit tout sur l’une des nouveautés du mois sur la plateforme. C’est la prochaine série mexicaine !

© NetflixTout sur La Venganza de las Juanas, la prochaine série mexicaine de Netflix.

Mexique C’est l’un des pays d’Amérique latine qui a lancé le plus de productions sur le service de streaming Netflix et ce sera une tendance qui se poursuivra, puisqu’un nouveau pari appelé La revanche des Juanas. On vous dit ici tout sur cette adaptation de la telenovela colombienne écrite par Bernardo Romero Pereiro intitulée Las Juanas de 1997.

De quoi s’agit-il La revanche des Juanas? Cela pointe vers leur synopsis officiel: « Cinq femmes qui ne se connaissent pas du tout découvrent qu’elles ont toutes la même tache de naissance. A partir de ce moment, elles commencent à enquêter sur le mystère entourant leur naissance et à rechercher l’homme qui a trompé leur mère. ».

Alejandro Reyes était l’écrivain, en compagnie de Jimena romero, fille de l’auteur principal du feuilleton colombien. Dans une interview avec Glamour Mexique, le scénariste a commenté : « C’est une histoire de 1997. Quand mon père l’a écrite, son idée était de faire une histoire très légère, un peu comique. C’était un homme très féministe et ses histoires avaient toujours des personnages féminins très forts ».

Le casting principal sera composé de Zuria vega (Juana Manuela), Renata notni (Juana Valentina), Gin d’Oka (Juana Caridad), Sofia Engberg (Juana Bautista) et Juana Arias (Juana Mathilde). Le reste du casting est complété par Carlos Ponce, Iván Amozurrutia, Jorge Antonio Guerrero, Pablo Astiazarán, Fernando Becerril, Federico Espejo, Carlos Athié, Verónica Merchant, Ana Ludyvina Velarde, Mauricio Isaac et Ricky del Real.

+ Quand sort La Venganza de las Juanas ?

La revanche des Juanas, le nouveau pari mexicain de 18 épisodes, Il sera présenté en première sur la plate-forme Netflix le mercredi 6 octobre prochain. Contrairement au feuilleton colombien, ici l’accent changera et nous aurons un thriller qui attirera sûrement les utilisateurs de streaming.

