Fin expliquée des « patients du Dr García »: ce qui est arrivé à Guillermo et Manuel

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le best-seller d’Almudena Grandes, « Les patients du docteur García » est une série espagnole de RTVE et Netflix qui raconte l’histoire du docteur Guillermo García Medina, qui après la victoire de Franco, vit à Madrid sous une fausse identité parce qu’il a donné refuge à un espion blessé.

La documentation qui l’a libéré du mur était un cadeau de son ami Manuel Arroyo, un diplomate républicain dont il a sauvé la vie en 1937. Lorsque Manuel revient d’exil, il cherche Guillermo pour faire partie d’une mission secrète et dangereuse. Le plan de Manuel est d’infiltrer un réseau d’évasion de criminels de guerre en fuite. dirigé depuis Madrid par Clara Stauffer, allemande et espagnole, nazie et falangiste.

Pour obtenir, Arroyo se fait passer pour Adrián Gallardoun Espagnol qui a connu son heure de gloire en tant que boxeur professionnel et qui est aujourd’hui persécuté par les alliés en raison de sa participation aux massacres commis par les SS.

Guillermo García Medina était un médecin engagé dans son travail dans la série espagnole « Les patients du Dr García » (Photo : RTVE)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA » ?

L’histoire de chacun des personnages principaux de « Les patients du Dr Garcia» se déroule séparément dans les premiers épisodes. Guillermo s’engage avec son voisin Amparo et ils ont même un fils au milieu de la guerre, mais lorsque le médecin est pointé du doigt par les franquistes, la femme décide de s’enfuir avec son bébé et de se réfugier aux côtés de Clara.

Avant de s’exiler, Manuel donne l’identité de Rafael Cuesta à Guillermo, qui commence une nouvelle vie. Des années plus tard, il réapparaît avec l’espoir de mettre fin à la dictature du général Franco. Il se fait passer pour Adrián Gallardo et avec l’aide de García et Amparo, il gagne la sympathie de Clara, qui l’aide à se rendre en Argentine.

Avec Rafael et l’Américaine Meg Williams, Manuel rassemble des preuves du réseau d’évasion des criminels de guerre. Bien que le gouvernement américain reçoive un rapport complet, il décide de ne pas agir, ce qui met toutes les personnes concernées en danger. Lorsque le véritable Adrián revient en Espagne, Guillermo n’a d’autre choix que de l’assassiner.

Quelques années plus tard, Guillermo/Rafael travaille dans une compagnie de transport et passe des accords avec des Allemands pour survivre. Bien qu’elle connaisse son fils, elle ne peut pas lui dire la vérité. Mais tout n’est pas mauvais, car il rencontre Rita, avec qui il finit par se marier et fonde une famille.

Malgré le fait que Clara Stauffer découvre la supercherie, elle ne peut rien contre Manuel car les autorités américaines interviennent afin de dédommager Arroyo de sa collaboration. Manuel commence également une nouvelle vie à Buenos Aires et fonde une famille avec Simona.

Meg Williams empêche Manuel d’être assassiné dans la série espagnole « Les patients du Dr García » (Photo : RTVE)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA » ?

En octobre 1968, lorsque Rafael revient du cinéma avec ses deux plus jeunes filles, il se heurte à un groupe de manifestants qui se battent pour une Espagne républicaine. En plus de se réfugier avec ses deux filles, Guillermo aide deux jeunes hommes à éviter la police. De retour chez lui, il avoue à Rita tout de son passé et lui parle du fils qu’il a eu avec Amparo.

Le fils aîné de Guillermo est maintenant un jeune révolutionnaire et lorsqu’il est capturé et condamné à huit mois de prison, Rafael décide de l’aider.. À sa libération, il le ramène chez lui et le présente à ses frères.

En raison de la révolution argentine, Manuel est en danger. Guillermo et Meg essaient de le localiser et quand ils le font, ils proposent de l’aider à s’échapper avec une autre identité. Mais Arroyo refuse d’abandonner sa famille.

Cependant, lorsqu’elle voit comment l’armée emmène ses voisins, elle craint pour la sécurité de sa famille, alors elle décide de demander l’aide du consulat espagnol. « Les patients du docteur García » se termine au bras de Manuel et Guillermo à Madrid.