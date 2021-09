Qui est Piper Rockelle ? Pink accuse les parents de YouTuber d’exploitation

La star de YouTube de 14 ans, Piper Rockelle, a fait la une des journaux après que Pink ait accusé ses parents de l’avoir exploitée.

Maintenant, alors que la controverse s’intensifie, YouTube a supprimé certains de ses contenus qui enfreignent leurs politiques de protection de l’enfance.

Alors que le nom de l’adolescente est dans les médias pour toutes les mauvaises raisons, certains appellent ses parents à atténuer son contenu tandis que d’autres critiquent la sexualisation de Rockelle.

Qui est Piper Rockelle ?

Rockelle est une star des réseaux sociaux avec 8,2 millions d’abonnés YouTube. Elle a commencé sa plateforme en 2016 à l’âge de 10 ans.

Elle est actuellement connue pour faire des vidéos de farces et de défis centrées sur elle, son groupe d’amis et son petit ami.

Elle publie également de la musique via Universal Music Group et, dans le passé, a joué dans des émissions télévisées Brat comme « Mani » et « Piperazzi ».

Pink prétend que Piper Rockelle est « exploitée ».

« Combien d’enfants comme Piper Rockelle sont exploités par leurs parents ? » a demandé le chanteur sur Twitter.

« Et à quel moment le reste d’entre nous disons-nous… ‘ce n’est pas bien pour une fille de 13 ans de poser en bikini pendant que sa MÈRE prend la photo ?!?!' »

Sa question soulève un point intéressant sur la protection de l’enfance à l’ère des médias sociaux.

Pink faisait peut-être référence aux photos de bikini que Rockelle a publiées sur son Instagram, qui compte 4,8 millions de followers.

Selon la biographie du compte, la page est « gérée par Family ».

YouTube a supprimé certaines miniatures de Piper Rockelle.

Alors que l’indignation bouillonnait à propos du contenu des médias sociaux de l’adolescent, YouTube a remplacé trois des vignettes vidéo de Rockelle par ce qui semble être des images par défaut.

La politique de sécurité des enfants de la plateforme interdit les contenus qui mettent en danger la santé émotionnelle et physique des mineurs, y compris les contenus qui exploitent sexuellement des mineurs et sont commercialisés auprès d’un jeune public qui contiennent des thèmes matures.

Les trois vignettes que YouTube a extraites proviennent de vidéos intitulées : « Mon petit ami réagit au transport de maillot de bain Fashion Nova ** BODY SHAMING PRANK** », » MON PETIT AMI WALK IN ON ME » et » Porter une tenue chaude puis le quitter ! ** Mignon Réaction**. »

Une vignette supprimée montrait Rockelle tenant une serviette autour d’elle à côté de son petit ami de 16 ans, Lev Cameron, qui détournait le regard. Au-dessus de la photo se trouve une étiquette « CENSURE » dans le coin supérieur droit.

Une autre montrait Rockelle vêtue d’un maillot de bain rose, avec son amie, à côté de deux garçons sur un canapé tenant des pancartes qui semblaient évaluer les filles.

La troisième montrait Rockelle et une autre fille, à nouveau en bikini, avec des bulles de citation indiquant qu’elles « partaient », à côté de garçons dont les bulles de citation disaient « NON ! et arrêtez! »

Courtney Stodden s’est rangé du côté de Pink dans la controverse de Piper Rockelle.

L’ancienne mannequin et star de la télé-réalité, Courtney Stodden, a semblé soutenir les commentaires de Pink dans un récent Instagram.

Stodden, qui a lui-même été victime d’exploitation sexuelle dans les médias à l’adolescence, a tagué #PiperRockelle dans son message.

« Il est difficile pour les enfants de séparer l’attention qu’ils reçoivent en ligne du comportement prédateur des adultes », a écrit Stodden.

« Il est de notre responsabilité en tant que société d’intensifier et de protéger nos enfants autant que possible pour éviter d’être victimes de ce cycle de toilettage numérique. En tant qu’adultes, nous pouvons voir ce qu’ils ne peuvent pas. »

Stodden a raison. Alors que les jeunes filles ne devraient pas avoir pour dissimuler simplement parce que d’autres pourraient les sexualiser à tort, il peut être dangereux de publier ce genre d’images en ligne et de ne pas contrôler la façon dont elles sont perçues.

Piper Rockelle s’est défendue contre les allégations d’exploitation.

Rockelle a déclaré qu’elle ne voyait rien de mal à ce que les adolescents portent des bikinis et qu' »il n’y a rien de mal à être en bikini. Les photos d’adolescents en bikini s’amusant ne sont pas sexuelles. Elles ne sont sexuelles que si vous nous voyez de cette façon. »

Elle a également déclaré que sa mère ne la forçait à rien car sa chaîne était gérée par elle-même et ses amis.

