Travis Fimmel: 10 choses à savoir sur Ragnar « Vikings »

« Vikings» Est basé sur les légendes du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des héros les plus célèbres de la culture nordique, connu pour avoir pillé la Northumbrie, la France et la Bretagne. Bien qu’après sa mort, le drame historique a suivi l’histoire de ses enfants et les conflits dans lesquels ils étaient impliqués.

Travis Fimmel joué Ragnar Lothbrok au cours des quatre premières saisons de « Vikings« , la série historique à succès créée et écrite par Michael Hirst afin de Chaîne historique. La mort du héros a été un coup dur pour les fans de la série qui sont toujours curieux d’en savoir plus sur ce personnage mythique.

Ragnar Lothbrok Il a lutté pour perpétuer son héritage, cependant, plus d’un de ses enfants mourant sans enfant, Gyda, qui est mort jeune, et Sigurd, décédée avant de se marier, apparemment incapable d’avoir des enfants. Ivar, bien que cela se soit avéré faux, et celui qui termine la série célibataire, sans enfant et se convertit au christianisme, Hvitserk.

Après six saisons et 89 chapitres, « Vikings« A pris fin en décembre 2020, avec le dernier épisode de la saga des descendants de Ragnar Lothbrok. C’était de longues années que Fimmel incarné Ragnar et a obtenu une grande appréciation du public.

C’est pourquoi nous vous apportons 10 choses que vous ne savez peut-être pas Travis.

10 CHOSES À PROPOS DE L’ACTEUR TRAVIS FIMMEL, ACTEUR DE «VIKINGS»

10. Pas de Scandinavie

Il déteste recréer des scènes de sexe. (Photo: Instagram)

Fimmel est un acteur australien qui a fait un travail incroyable avec son accent scandinave. Il est né le 15 juillet 1979, lui faisant 40 ans dès l’été de 2019. Sa ville natale est Echuca, La victoire dans le Atterrir sous. Son surnom est Rangi.

9. Il a été élevé dans une ferme

Il a dû porter des extensions pour son rôle de Ragnar dans Vikings lors de la première saison. (Photo: Histoire)

Travis a grandi dans une ferme près de Echuca. Son père était un éleveur qui possédait une terre de 5500 acres qui était situé entre Sydney Oui Melbourne. Travis a travaillé sur la ferme familiale et est allé à l’école jusqu’à ce qu’il soit 17 ans. Sa mère était infirmière et travaillait avec des personnes handicapées en tant qu’agente des loisirs.

Son nom est Jennie et son père est Chris.

8. est allé à l’université

Il est extrêmement secret et aime garder sa vie personnelle presque secrète. (Photo: Histoire)

Travis Il est diplômé de son lycée local et s’est ensuite inscrit à des cours universitaires. Il est allé à l’école dans le Université de Melbourne, mais il ne resta pas longtemps à l’université. Il avait un peu envie de voyager et sa curiosité naturelle l’a éloigné du pays de sa naissance.

7. A fréquenté un bar à Londres

En 2008, Travis a refusé une nomination pour servir de juge sur « Make Me A Supermodel » pour se concentrer sur sa carrière d’acteur. (Photo: Histoire)

Avec une envie d’aventure et quelque chose de différent, Travis déplacé vers Royaume-Uni. Il a été embauché comme barman dans un pub en Londres, Angleterre. Il devait faire quelque chose pour subvenir à ses besoins lorsqu’il était seul et loin de chez lui. Travis Il sait ce que c’est que de travailler pour gagner sa vie, mais il était un peu trop généreux et a donné autant de bière qu’il en a vendu au pub et il est devenu évident que ce ne serait pas la meilleure option pour sa carrière.

6. Il a rencontré son manager à Londres

Son rêve d’enfance était de devenir footballeur. (Photo: Histoire)

C’est en tendant un bar que Travis Il a été découvert par l’homme qui allait devenir son manager en tant qu’acteur. David Seltzer vu quelque chose dans Fimmel Cela lui a fait croire qu’il avait ce qu’il fallait pour réussir dans le monde du théâtre. Il a fait la suggestion de Travis et recommandé de déménager États Unis poursuivre une carrière d’acteur. Travis il a suivi ses conseils et a déménagé à Les anges, où il a été conseillé par Ivana chubbuck.

5. J’avais prévu de devenir footballeur professionnel

Il n’a jamais voulu être célèbre, contrairement à son alter ego Ragnar. (Photo: Marion Curtis)

Après l’école secondaire, Travis déplacé vers Melbourne et il avait l’intention de devenir footballeur professionnel australien. Encore adolescent, il s’est arrangé pour jouer avec lui. Club de football de St.Kilda dans la Ligue australienne de football. Ses plans ont été déraillés lorsqu’il a subi une fracture à la jambe qui l’a empêché de jouer au début de la saison. Le destin a un moyen de déterminer l’issue de la vie d’une personne. Bien que cela ait semblé tragique à l’époque, il a fermé une porte pour qu’une autre puisse être ouverte.

4. Il allait devenir ingénieur

Lorsque Fimmel elle était à Melbourne, a été accepté dans le Université de MelbourneAvant de devenir acteur, il envisageait d’étudier l’ingénierie et l’architecture commerciale à l’école. Ces projets ne se sont pas concrétisés car il a eu la possibilité de voyager à l’étranger et il en a profité, reportant ses projets éducatifs. C’était avant que j’aie l’idée de déménager au États Unis et devenir un acteur sérieux et un modèle de carrière.

3. Travis Fimmel était un modèle

Il aurait été à plusieurs dates avec l’ex de Rod Stewart, ancien mannequin de Sports Illustrated, Rachel Hunter. (Photo: Histoire)

Fimmel il était au bon endroit au bon moment. Je travaillais dans une salle de sport Aubépine, Australie, quand il a été espionné par quelqu’un d’important. Un dépisteur de talents nommé Matthew Anderson, qui cherchait des talents pour le Agence de mannequins Chadwick, l’a vu travailler et lui a fait une offre. Fimmel a été signé sur place avec un contrat de travail pour Modèles LA au 2002. Il a été fauché et est entré pieds nus dans l’agence et est passé de sans le sou à la fabrication de six figurines exclusivement pour le designer. Calvin Klein.

2. Il est devenu l’un des hommes les plus sexy du monde

Carrière de mannequin Fimmel cela lui a valu beaucoup d’attention. Il a modelé des sous-vêtements et représenté le parfum Envie de CK. Il est devenu l’un des modèles les plus demandés sur la planète en 2002. Il a été nommé par le magazine Gens comme l’un des célibataires les plus sexy du monde 2002. Travis Il est apparu sur de nombreuses couvertures de magazines et il a même été dit qu’un panneau d’affichage avec son modèle devait être enlevé parce qu’il causait des accidents de la route, mais il a dit que c’était juste une rumeur sans fondement. C’est un gars humble qui reste modeste et ne attire pas beaucoup l’attention sur lui-même. Laissez son travail autonome et attirez les fans comme un puissant aimant.

1. Hest apparu dans de nombreux films et émissions

Fimmel se considère comme un grand farceur. (Photo: Histoire)

Travis Fimmel il a une longue liste de crédits dans son portefeuille. En plus de son rôle de Ragnar au « Vikings », est également apparu dans la série télévisée «Tarzan», au 2003, au « Le confort du Sud », au 2005, « La grande vallée », au 2011, au « Retenue », au 2008, « Surfer Dude », « Pure Country 2: Le cadeau », « Aiguille », « Ivoire » et de plus.

Il a partagé la vedette avec une variété de grands noms de l’entreprise, y compris Peter Fonda, Richard Dreyfuss, Charlie Plummer, Ethan Hawke, Julianne Moore, Steve Buscemi et beaucoup plus. Il a joué divers rôles de premier plan, ainsi que des rôles de soutien et de soutien dans l’entreprise. Il a également été nommé lors de la remise des prix Hommes australiens de l’année, « Acteur de l’année » au 2017. Fimmel Il a gagné un grand respect pour ses talents d’acteur et est bien connu dans les secteurs du mannequinat et du théâtre.