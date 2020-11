RM de BTS a révélé une fois le membre le plus influent du groupe … et ce n’est pas pour la raison que vous attendez

Alors que tous les BTS les membres ont une certaine influence dans le groupe, il semble qu’un membre soit considéré comme le plus influent, du moins selon RM.

Quand BTS était invité dans un épisode de Yaman TV, on leur a demandé quel était le membre le plus influent.

Dès que cette question a été posée, Jimin a déclaré que leur chef RM devrait être celui qui y répondait puisqu’il comprend le mieux les membres.

RM a ensuite réfléchi un peu à la question et a choisi Suga!

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi Suga, RM a donné une réponse quelque peu humoristique. RM a déclaré que Suga a un « façon ivre de parler»Et qu’il a un charisme qui submerge tout le monde.

On a ensuite demandé à RM qui était le moins influent du groupe, et il a choisi en plaisantant Jimin puisqu’il l’avait traité de pervers plus tôt dans l’épisode.

On a alors demandé à Jimin s’il avait reconnu être le dernier, et il a dit oui en riant.

