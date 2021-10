Quelles sont les meilleures années de votre vie ? Cette étude vous le dira

La chercheuse espagnole Begoña Álvarez du Département d’économie appliquée de l’Université de Vigo a mené une étude pour déterminer quelles ont été les meilleures années de la vie des Européens âgés.

« Cet article offre de nouvelles preuves sur le cycle de vie du bonheur », lit-on dans le résumé. « Une nouveauté de l’analyse est qu’elle exploite des informations sur la période dont les individus se souviennent comme la plus heureuse de leur vie. »

Quelles sont les meilleures années de votre vie ?

Selon une enquête, les 30-34 ans sont généralement considérés comme les meilleures années de votre vie, du moins selon les personnes âgées.

Les données proviennent d’une enquête SHARELIFE menée en 2008/09 qui a inclus 13 pays européens auprès d’individus âgés de 50 ans ou plus.

Álvarez a utilisé un ensemble de données couvrant toute la durée de vie des répondants avec une restriction d’âge au-dessus de 10 ans, bien que les données soient présentées pour ces âges à des fins descriptives.

« Les preuves issues de la psychologie et de l’économie comportementale », dit-il, « montrent que la façon dont nous nous souvenons et évaluons le passé – en termes de bien-être subjectif – ne coïncide pas nécessairement avec les sentiments et les émotions que nous avons réellement ressentis. »

Álvarez voulait capturer cette analyse rétrospective des décisions prises par les adultes dans leur jeunesse et réfléchir aux moments où ils pensaient s’amuser le plus.

L’échantillon de données est composé de 26 836 personnes qui ont participé soit à l’une des deux vagues de l’enquête, soit aux deux.

« Les estimations indiquent que la probabilité d’atteindre la période la plus heureuse de la vie augmente considérablement entre l’enfance et les âges de 30 à 34 ans, où elle atteint le maximum. »

Le graphique ressemble à un « U » à l’envers, où les plus jeunes semblent augmenter de façon exponentielle jusqu’à ce que le nombre maximum de votes atteigne les 30-34 ans. Les âges qui suivent diminuent à un rythme plus linéaire.

Même en incluant des contrôles pour les caractéristiques sociodémographiques, le modèle est resté relativement le même – ne différant que légèrement lorsque vous avez examiné les différents sexes.

Les femmes avaient des pentes plus prononcées à l’approche de l’âge de 30-34 ans, ce qui a entraîné des baisses beaucoup plus marquées après le tournant.

Alors que les hommes n’avaient pas tout à fait la même inclinaison, leurs années plus âgées ont diminué plus régulièrement, ce qui montre que les hommes sont des personnes plus heureuses dans les dernières étapes de leur vie par rapport aux femmes.

« À ce stade, il est important de remarquer que les périodes les plus heureuses des individus sont longues en moyenne : pour la moitié des répondants, cette période dure deux décennies ou plus.

Pourquoi les 30-34 ans sont les meilleures années de votre vie.

Comparés aux corrélations connues du bien-être subjectif (SWB), les âges auxquels les gens ont répondu étaient les plus heureux coïncident.

Des éléments tels que le statut professionnel, l’état matrimonial, l’accouchement, les événements familiaux sont tous pris en compte pour l’enquête et ceux-ci semblaient être des facteurs positifs au cours des jeunes années 30.

À ce stade, beaucoup de gens sont déjà sortis de l’école et bien développés dans la main-d’œuvre.

Ces adultes ont probablement leur propre logement et recherchent un partenaire pour élever leur propre famille ou ont déjà fondé une famille et profitent de l’enfance de leur progéniture.

Pendant ce temps, de nombreuses personnes ayant répondu à l’enquête entraient dans leurs dernières années en tant que parents et sont probablement présentées à leurs petits-enfants – voyant toute la famille ensemble lors de réunions et de vacances.

Ce que tout cela montre, c’est cette réflexion rétrospective sur les meilleures années de votre vie qui tend vers les plus jeunes.

Álvarez conclut l’étude en déclarant qu’« il n’y a pas de mesure parfaite du bien-être subjectif » et qu’il serait important d’envisager d’autres indicateurs qui pourraient modifier les réponses.

Cette étude porte sur les générations actuelles plus âgées qui vivent en Europe, et il reste à voir comment les jeunes générations actuelles se sentiront lorsqu’elles auront cet âge, mais il semble peu probable que cela change beaucoup.

