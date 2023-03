Tout, partout, tout à la fois rappelle à Michelle Yeoh son enfance

Tout Partout Tout à Une fois et Michelle Yeo font l’histoire de l’industrie cinématographique. Le film réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert est devenu le film le plus réussi de l’histoire de la saison des récompenses, et dimanche, il a couronné sa séquence en remportant l’Oscar du meilleur film aux Oscars, où son protagoniste a également été récompensé.





Michelle Yeoh a balayé la saison des récompenses dans la catégorie Meilleure actrice, finissant par couronner son grand moment avec la statue la plus convoitée, même lorsqu’elle a de puissants adversaires à ses côtés, comme Cate Blanchett pour son travail sur LE GOUDRON. Mais, au-delà du résultat, nul doute que le film A24 a changé la vie de l’actrice d’origine asiatique. En fait, il a une histoire personnelle avec le film.

Dans une conversation avec Date limiteYeoh a avoué que Everything Everywhere All At Once et l’expérience de le voir au cinéma remontent à son enfance :

« Quand j’étais avec le public – nous sommes restés pour regarder le film pour la première fois au cinéma avec un public – et cela m’a ramené à l’époque où j’étais enfant. C’est magique. Je pense que rien ne peut enlever cela Nous faisons les films pour qu’ils soient vus sur grand écran », a-t-elle expliqué, « pour être une expérience partagée, et j’ai été très bouleversée ».





Michelle Yeoh est le cœur de tout partout à la fois

Dans Tout partout tout à la fois, Yeoh incarne Evelyn Wang, une Chinoise vivant aux États-Unis, dont le mariage ne vit pas son meilleur moment et qui passe sa vie entre les murs de son petit appartement et la laverie qu’elle tient. Elle ne semble pas non plus avoir de bonnes relations avec sa fille Joy (Stephanie Hsu), puisqu’elle n’approuve pas tout à fait la cour de la jeune femme avec une fille blanche : Tallie Medel. Comme si cela ne suffisait pas, elle traverse des difficultés financières pour maintenir son entreprise à flot et fait surveiller de près toutes ses démarches par le département du Trésor.

L’histoire prend un tournant lorsqu’elle est involontairement entraînée dans une aventure incroyable alors qu’elle se trouve dans un bâtiment gouvernemental essayant de mettre de l’ordre dans ses livres, où elle seule peut sauver le monde en explorant d’autres univers liés à la vie qu’elle aurait pu mener. C’est alors qu’un voyage incroyable commence, qui l’aidera à apprécier tout ce qu’elle a accompli et les petites choses de la vie.