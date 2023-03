James Hong a assisté aux Oscars pour la première fois avec un nœud papillon aux yeux écarquillés

C’était une grande soirée pour le Tout partout tout à la fois équipe aux Oscars dimanche, et parmi les personnes présentes pour représenter le film se trouvait l’icône d’acteur James Hong. À 94 ans, Hong a passé sept décennies dans le show business, mais étrangement, il n’avait jamais assisté aux Oscars auparavant. En l’honneur du film, Hong est arrivé à ses premiers Oscars portant un nœud papillon équipé d’yeux écarquillés. Il a également dit à quel point il était honoré de représenter Tout partout tout à la fois sur le tapis rouge.





« C’est un grand plaisir d’être ici, la première fois d’être aux Oscars », a déclaré Hong, via Divertissement ce soir. « Me voilà, après 70 ans, je suis là. En fait, j’ai 94 ans… Ça se voit si tu attends assez longtemps, tu y arriveras… Ce film, Tout partout tout à la foism’a donné la chance d’être ici aujourd’hui. »

Pendant les Oscars, l’animateur Jimmy Kimmel a également pris un moment pour féliciter personnellement Hong. Il a souligné à quel point l’acteur a parcouru depuis ses jours en tant qu’ingénieur civil avant de se lancer dans l’action.

« James est une légende », a déclaré Kimmel lors de l’émission. « James a joué dans 650 films et émissions de télévision, et il n’a même pas commencé à jouer professionnellement avant l’âge de 25 ans. Avant cela, il était ingénieur civil et a aidé à concevoir le réseau routier ici à Los Angeles. »

Kimmel a ensuite plaisanté: « James, permettez-moi de dire que vous êtes l’un de nos grands acteurs vivants et l’un de nos pires ingénieurs civils. Les routes sont inadmissibles. Nous vous saluons, James! »





James Hong joue dans un film oscarisé du meilleur film

Dans Tout partout tout à la fois, Hong joue Gong Gong, le grand-père d’Evelyn Wang de Michelle Yeoh. La distribution de l’ensemble comprend également Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Harry Shum Jr. et Jenny Slate. L’ensemble de la distribution a récemment remporté en tant qu’ensemble les SAG Awards, parmi d’autres récompenses, et c’est Hong qui a accepté le prix sur scène lors de la cérémonie.

Le film a également eu une belle soirée aux Oscars dimanche. Il a remporté la grande victoire du meilleur film comme l’une des sept victoires au total pour la nuit. Le film a également remporté les prix du meilleur réalisateur pour les Daniels, de la meilleure actrice pour Yeoh, du meilleur acteur dans un second rôle pour Quan, de la meilleure actrice dans un second rôle pour Curtis, du meilleur scénario original et du meilleur montage de film.