Boucles d’oreilles Demon Slayer Hanafuda – Tout ce que vous devez savoir!

Demon Slayer est au top depuis la sortie de sa première saison. Koyoharu Gotōge est le créateur du manga. L’histoire a créé un impact significatif sur le public. Parallèlement, ils avaient également sorti le film «Mugen Train». Le film était également en concurrence avec des films classiques tels que Spirited Away. Après un énorme succès de la première saison, l’anime est de retour avec une autre saison. Ils ont publié une bande-annonce et annoncent bientôt la date de sortie de Demon Slayer Saison 2.

Dans la série Demon Slayer, Tanjiro a joué le rôle du protagoniste depuis le tout début de la série. Nous l’avons vu porter une paire de boucles d’oreilles Hanafuda. Dans la dernière partie de la série, ils ont également montré les boucles d’oreilles du père de Tanjiro. On dit que les boucles d’oreilles ont une signification historique, et beaucoup les craignent autant que Muzan. Donc, si vous êtes curieux de connaître la même chose, cet article contient tout ce que vous devez savoir sur les boucles d’oreilles Hanafuda de Tanjiro. Vous pouvez également consulter quelques citations célèbres de Demon Slayer.

Boucles d’oreilles Hanafuda de Tanjiro

Tanjiro voit porter la boucle d’oreille depuis le tout début. On dit que Hinokami Kagura, également connue sous le nom de danse du dieu du feu, a transmis les boucles d’oreilles Hanafuda aux successeurs masculins de la famille Kamado. Par conséquent, la boucle d’oreille est également connue pour être transmise dans sa famille à travers les générations comme une coutume.

Dans l’anime, le méchant Muzan Kibutsuji transforme la sœur de Tanjiro, Nezuko, en démon. Plus tard, lorsqu’il aperçoit les boucles d’oreilles de Tanjiro, il envoie ses deux hommes le suivre. Parce que dans le passé, Muzan se souvient d’une rencontre avec un tueur de démons aux cheveux roux et portant la même paire de boucles d’oreilles. Plus tard dans un combat entre Tanjiro et la lune inférieure des douze Kizuki, il se souvient que son père voulait transmettre la technique Kagura avec la boucle d’oreille Hanafuda à transmettre. C’est donc Tanjiro qui hérite des deux.

Tanjiro affronte Kyogai ce soir sur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Episode 13 « Something More Important Than Life » à 3 heures du matin #Toonami! pic.twitter.com/TCQ5gsgthK – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (anglais) (@DemonSlayerUSA) 31 janvier 2021

Outre le père de Tanjiro, les boucles d’oreilles apparaissent sur Yoriichi Tsugikuni, le premier utilisateur de la largeur du soleil. Maintenant, la vraie question est: la famille Kamado a-t-elle un lien avec Yoruichi?

Boucles d’oreilles Hanafuda et ses héritiers

Le manga démon Slayer a révélé que Tanjiro n’est pas lié à Yoriichi en termes de lignée. Autrement dit, il n’est pas lié à la progéniture de Yoriichi. De plus, la famille Kamado est une descendante de Sumiyoshi. Qui est l’ami de Yoriichi de l’ère Sengoku?

Bien que l’auteur n’ait pas donné beaucoup d’informations directes au lecteur, nous pouvons supposer que Yoriichi a donné la technique des boucles d’oreilles Hinokami Kagura et Hanafuda entre de bonnes mains de la famille Kamado. De plus, si vous regardez la signification de Kamado, cela signifie préserver le souffle du soleil. Donc, quelque part ou l’autre, cela fait partie de la famille Kamado.

Signification des boucles d’oreilles Hanafuda de Tanjiro

En japonais, Hanafuda est une méthodologie pour jouer une variété de cartes. En anglais, Hanafuda signifie cartes de fleurs. En outre, il se réfère aux jeux joués avec des cartes. Nous recherchions profondément la curiosité de Muzan envers les boucles d’oreilles. Nous pouvons supposer que les boucles d’oreilles Hanafuda dans Demon Slayer sont plus importantes que nos hypothèses.

Boucles d’oreilles Tanjiro Hanafuda et Shinjiro

Kyojuro Shinjuro, le père de Rengoku, et bien d’autres ont pu reconnaître ces boucles d’oreilles en un clin d’œil. Shinjiro n’a pas réagi positivement quand il l’a vu pour la première fois le porter. Il a accusé Tanjiro de faits dont il n’était même pas au courant. Dans le 68e chapitre du manga, lorsque Tanjiro s’est rendu pour informer de mauvaises nouvelles. Shinjiro a été excité quand il a remarqué que Tanjiro était venu montrer ses boucles d’oreilles hanafuda. Parce que dans le passé, le pilier de la flamme a dit que les héritiers de hanafuda sont les plus puissants tueurs de démons. Il pensait que Tanjiro pratique la respiration solaire.

La relation de Muzan avec les boucles d’oreilles Hanafuda

Muzan Kibutsuji a déjà rencontré un tueur de démons avec les mêmes boucles d’oreilles. Quand il regarda Tanjiro, il vit un aperçu de l’homme du passé aux cheveux roux et aux mêmes boucles d’oreilles hanafuda. Muzan fut aussitôt agité et convoqua ses deux hommes pour qu’ils suivent Tanjiro.

Muzan avait auparavant tenté d’éliminer tous les membres qui étaient les adeptes de la largeur du soleil. Il supposait qu’ils étaient maintenant éteints mais trouva Tanjiro au milieu de nulle part. Étant donné que les faits ne sont pas communiqués très clairement, nous pouvons supposer que Muzan a un mauvais passé avec le père de Tanjiro ou tout membre lié aux boucles d’oreilles Hanafuda, ce qui peut conduire au massacre de sa prétendue famille.

Description des boucles d’oreilles Hanafuda

Le design des boucles d’oreilles Hanafuda ressemble à la carte Hanafuda. Il a un cercle rouge dans le centre supérieur du rectangle avec des rayons étendus du soleil. Les boucles d’oreilles représentent souvent un soleil levant.

En outre, on remarque que le Chinese Demon Slayer a un design différent de la boucle d’oreille Hanafuda par rapport au design original.

Où regarder Demon Slayer?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba est maintenant en streaming sur @netflix! 🎉 📺: https://t.co/K9W48ytmkn pic.twitter.com/Da9LPzfA2n – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (anglais) (@DemonSlayerUSA) 22 janvier 2021

Vous pouvez regarder Demon Slayer sur Netflix, Hulu, Funimation et AnimeLab. Tous ces OTT ont Demon Slayer disponible à regarder dans les versions sous-titrée et doublée.

Cependant, la disponibilité est également spécifique à la région, donc si la région est verrouillée, vous pouvez rechercher Demon Slayer sur les sites officiels pour regarder l’anime.

