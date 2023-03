Netflix a publié un nouvel aperçu de Queen Charlotte, le spin-off de Bridgerton

Netflix

Queen Charlotte, une histoire de Bridgerton Il a déjà une date de sortie sur Netflix et maintenant ils viennent de montrer un nouvel aperçu. Regarder!

Bridgerton C’est devenu l’une des séries Netflix les plus importantes de ces derniers temps. Son lancement, en 2020, a fait sensation au point qu’il a dépassé Le sorceleur comme la production la plus regardée de l’histoire de la plateforme à cette époque. Cela s’est également produit avec sa deuxième saison, qui est sortie le 25 mars de l’année dernière.

Bien que, pour la deuxième saison, Bridgerton en vedette Jonathan Bailey dans la peau d’Anthony. Cependant, la fureur était la même et les fans étaient ravis, ils attendent donc déjà l’arrivée du troisième volet. Pour cette édition, qui jouera le rôle principal est Luke Newton comme Colin avec Nicola Coughlan comme Penelope.

En tout cas, il n’y a toujours pas de nouvelles concernant une date de sortie pour la troisième saison, et encore moins une avance officielle. C’est parce que maintenant Netflix se concentre sur la première du spin off de la série : Queen Charlotte, une histoire de Bridgerton. Cette production se concentrera exclusivement sur l’histoire de la reine Charlotte et comment elle est arrivée à son poste.

La nouvelle avant-première de Queen Charlotte, le spin-off de Bridgerton :

Ce spin-off arrivera sur Netflix le jeudi 4 mai prochain et mettra en vedette non seulement Golda Rosheuvel et India Amarteifio, mais aussi des actrices comme Adjoa Andoh. Cette actrice donne vie, dans Bridgerton, à Lady Danbury, une grande amie de la reine Charlotte, mais ce n’est que maintenant qu’il sera expliqué comment leur lien a commencé. Découvrez l’aperçu !

La première bande-annonce que Netflix a montrée était à TUDUM, l’événement de fans qui a eu lieu l’année dernière et maintenant un nouveau a été lancé. Il montre que les deux reines, à la fois la plus jeune et celle qui s’est rencontrée à BridgertonIls porteront des couronnes pleines de paillettes et de bijoux. Bien sûr, c’est la seule chose qui a été vue jusqu’à présent.

