Fin expliquée de « L’autopsie » : qui est le Voyageur dans l’épisode 3 de « Le Cabinet des Curiosités »

A partir du 25 octobre, Netflix premières deux des histoires d’horreur au quotidien grâce à son anthologie « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (« Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro »).

Le mercredi 26 octobre n’a pas fait exception et les épisodes sont sortis : « L’autopsie » Oui « Dehors ». Le premier est dirigé par David Prieurs’inspire d’une histoire de michael karité et met en vedette les acteurs Glynn Turman, F. Murray Abraham et Luke Roberts.

Dans l’histoire, un shérif vétéran Enquêtant sur un cadavre retrouvé dans les bois, il se tourne vers un vieil ami pour l’aider à donner un sens à des événements terrifiants.

ATTENTION SPOILERS. Si vous aviez des questions après avoir vu le troisième volet de la production, cette note est pour vous. Ensuite, découvrez quelle est la fin expliquée du épisode 3 de la série Guillermo del Toro dans Netflix.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DU CHAPITRE « L’AUTOPSIE » ?

Vers la fin de l’épisode, le corps de Allen il se réanime et se révèle être un parasite extraterrestre. Ensuite, Carl est pris en otage, alors que ce «Voyageur» lui dit qu’il a besoin d’un hôte humain pour survivre.

Ainsi, la créature exprime son intention de prendre en charge son corps, d’enlever son cancer et d’utiliser son métier de médecin légiste pour faciliter l’accès à sa nourriture : sang humain.

Au cours de la conversation, Carl il se rend compte de la nature cruelle de cet être, incapable de contrôler son arrogance.

Immédiatement, le « Voyageur » commence le transfert dans le corps de notre protagoniste, qui arrive à la conclusion qu’il doit devenir un hôte inadapté mettre fin à cette menace. De cette façon, il utilise un scalpel pour détruire tous ses organes sensoriels et se tranche la gorge.

Enfin, lorsque le parasite commence à prendre le contrôle de son corps, l’homme avoue qu’il sera mort dans quelques minutes, donc son cadavre ne lui servira plus. De plus, il lui assure qu’il a enregistré la conversation qui prouverait son existence dans le monde.

Peu de temps après, le médecin meurt et le «Voyageur» en lui aussi. Nath arrive sur les lieux et trouve le message que son ami a écrit en sang sur sa poitrine : « Mettez la bande, brûlez-moi ».

Tandis que le shérif suivez ces instructions, l’étranger sera détruit pour toujours.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE L’ÉPISODE « L’AUTOPSIE » ?

L’issue de ce chapitre montre que l’ingéniosité de Carl il a réussi à surmonter l’arrogance de l’extraterrestre. En ce sens, le médecin fait la paix avec la mort et se sacrifie. Ainsi, il démontre que le pouvoir que le « Voyageur » ce n’est qu’une illusion si l’on considère qu’il ne cesse pas d’être un parasite.

D’autre part, l’étranger a également révélé que certains de ses hôtes avaient conduit à la destruction de certaines civilisations importantes. Par conséquent, on pourrait dire que Carl empêché d’autres drames.

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LE CABINET DE CURIOSITÉS DE GUILLERMO DEL TORO » ?

Cette fabrication est disponible en Netflix. Par conséquent, pour voir l’anthologie d’histoires d’horreur, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Regardez ici la bande-annonce du chapitre « L’autopsie » du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro ».

FICHE TECHNIQUE DE « L’AUTOPSIE »

Titre original : « Cabinet de Curiosités : L’Autopsie »

Année : 2022

Durée : 58 min.

Pays : États-Unis

Réalisateur : David Prior

Scénario : David S. Goyer

Histoire : Michael Shea

Musique : Christophe Young

Photographie : Anastas N. Michos

Avec : Glynn Turman, F. Murray Abraham, Luke Roberts, Agata Waclawska, Kim Horsman, Alexander Pulec

Producteur : Double Dare You, Exile Entertainment

Distributeur : Netflix

