Tory Lanez retarde la sortie de Thanksgiving et dépense 15000 € en épicerie pour les familles

Il a partagé une vidéo de lui-même à Brooklyn donnant des dindes et d’autres articles à «des familles dans des endroits et des situations moins favorisés».

Pour ceux d’entre vous qui étaient ravis d’entendre la nouvelle musique de Tory Lanez cette semaine, vous devrez attendre un peu plus longtemps. Le rappeur-chanteur a récemment promis à ses fans qu’à Thanksgiving, il lancerait une série de capsules, mais lundi 23 novembre, il a fait le point, disant qu’il voulait se concentrer sur l’aide aux plus démunis cette semaine au lieu de s’inquiéter pour communiqués. Il a fait un suivi en ajoutant que la semaine prochaine, de nouveaux morceaux seraient en route et il semble que nous pouvons attendre beaucoup de son camp. Lanez a également partagé une vidéo de lui-même à Brooklyn avec son équipe et a déclaré qu’il avait dépensé des milliers de dollars en épicerie pour que les gens puissent profiter de leurs vacances de Thanksgiving. “Alors aujourd’hui, j’ai dépensé 15K et j’ai obtenu des dindes et des courses supplémentaires pour les familles dans des endroits et des situations moins fortunés”, a-t-il écrit dans la légende. Cet événement était quelque chose qui lui tenait à cœur parce que Tory a dit qu’il connaissait le sentiment de ne pas en avoir assez pour s’en sortir. «Avant, j’étais sans abri et je détestais Thanksgiving parce que je ne pouvais pas me payer de la merde ou cuisiner de la merde», dit-il. “S / O mon n * gga Soul B & Johnny Cash (NOUS AVONS FAIT CECI PAR NOUS, AUCUNE COOPÉRATION OU AIDE DE LA SOCIÉTÉ … … c’est ma façon d’aider tout enfant qui pourrait traverser la même chose que moi! DES PARAPLUIES HAPPY THANKSGIVING. “ Regardez tout cela ci-dessous.