Toon Squad rencontre la Goon Squad dans First Space Jam: une nouvelle bande-annonce héritée

Ce matin apporte notre première bande-annonce officielle pour Space Jam: un nouvel héritage, montrant les détails de l’histoire et tout un tas de camées WB…

Cela semble assez approprié que ce week-end de Pâques, nous ayons une bande-annonce de film remplie à ras bord d’oeufs de Pâques chargés d’IP WB à trouver. Du Joker de Jack Nicholson, aux War Boys et même à certains ThunderCats, il y a beaucoup à voir:

Bien qu’il soit facile de se concentrer sur le nombre insensé de personnages qui font leur apparition, je dois dire que ce nouveau Space Jam le film ressemble à une quantité ridicule de plaisir. Je ne peux pas dire que j’avais vraiment hâte de voir le film avant, mais je considère que mon intérêt est piqué.

Bienvenue au Jam! Le champion de la NBA et icône mondiale LeBron James se lance dans une aventure épique aux côtés de l’intemporel Tune Bugs Bunny avec l’événement d’animation / d’action en direct «Space Jam: A New Legacy», du réalisateur Malcolm D. Lee et d’une équipe de cinéastes innovante comprenant Ryan Coogler et Maverick Charretier. Ce voyage transformationnel est un mélange maniaque de deux mondes qui révèle à quel point certains parents iront pour se connecter avec leurs enfants. Lorsque LeBron et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA voyou, LeBron doit les ramener à la maison en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande de Looney Tunes notoirement indisciplinés à la victoire sur les champions numérisés de l’IA sur le terrain: une liste de stars du basketball professionnel comme vous ne les avez jamais vues auparavant. C’est Tunes versus Goons dans le défi le plus élevé de sa vie, qui redéfinira le lien de LeBron avec son fils et mettra en lumière le pouvoir d’être vous-même. Les airs prêts pour l’action détruisent les conventions, renforcent leurs talents uniques et surprennent même le «roi» James en jouant au jeu à leur manière.