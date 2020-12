Fitbit: la fonction ECG doit être complétée par le suivi du rythme cardiaque

La Fitbit Sense est la première Smartwatch de Fitbit qui peut prendre un électrocardiogramme (ECG) en le mesurant au poignet. Cependant, ce n’est que le début. Fitbit veille à ce que les arythmies puissent être détectées à tout moment.

Jusqu’à présent, il n’a été possible de démarrer un électrocardiogramme que manuellement sur le Fitbit Sense. Le reste du temps, et donc aussi pendant le sommeil, le rythme cardiaque n’est pas surveillé. Grâce à un capteur PPG (photopléthysmographie), cependant, cela devrait être possible à l’avenir, comme le rapporte Wareable.

Le capteur optique mesure le rythme cardiaque

Selon le rapport, Fitbit mène actuellement une étude clinique sur la mesure du rythme cardiaque via un capteur PPG, qui est sur le point d’être terminée. Alors que des électrodes sont utilisées dans la montre pour créer un électrocardiogramme, le rythme cardiaque est mesuré à l’aide d’un capteur PPG, qui est également utilisé pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang (oxymétrie de pouls). L’oxymétrie de pouls peut maintenant être trouvée sur de nombreux appareils portables. La lumière LED est envoyée à travers les vaisseaux sanguins du poignet et la réflexion est mesurée pour déterminer la saturation en oxygène.

La fonction ECG reste importante

Le capteur PPG n’est pas destiné à remplacer la fonction ECG démarrée manuellement, mais à la compléter. Si le capteur détecte des signes d’arythmie, le porteur en est informé afin qu’il puisse se faire prendre directement un électrocardiogramme. Cela reste le plus significatif pour le médecin consultant et peut montrer des signes de fibrillation auriculaire, par exemple. La nouvelle fonctionnalité est, selon le Dr. Conor Heneghan, directeur des algorithmes de recherche chez Fitbit (via Wareable), particulièrement utile pour les personnes de plus de 50 ans. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité PPG sera disponible.