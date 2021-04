Jerry Seinfeld revient sur scène lors de la réouverture du club de comédie: «  Je me sentais tellement à la maison  »

Jerry Seinfeld ne laissera pas une pandémie mondiale ruiner la ville qu’il aime.

L’icône de la comédie âgée de 66 ans a été la première à monter sur scène au Gotham Comedy Club pour son émission de réouverture vendredi soir. Le lieu, qui a été autorisé à rouvrir avec une capacité limitée, est un haut lieu bien connu pour rire dans le quartier de Chelsea à Manhattan. Selon Deadline, la performance était épuisée.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Après son set, Seinfeld s’est entretenu avec des journalistes à l’extérieur, évoquant son expérience de retour sur scène.

« J’avais l’impression d’être électrocuté d’une bonne manière », se souvient-il, selon le New York Post. « Le public était formidable, et je me sentais en fait comme: puis-je encore faire ça? Vous vous demandez si vous vous en souvenez. jouer au tennis pendant un an.

«Et donc, dès que je me suis levé, le public a explosé et je me suis senti tellement chez moi», a-t-il poursuivi. «Et j’adore ce club – j’adore me produire à New York. Je ne voulais pas être ému mais je suis vraiment ravi d’aider à le ramener. «

Dans une vidéo capturée par TMZ, Seinfeld a également été interrogé sur la santé de sa famille au milieu de la pandémie de coronavirus. « Nous sommes tous bons, tout le monde est bon », a-t-il répondu.

« New York va revenir. J’ai été à Los Angeles, j’ai été en Floride », a ajouté l’ancien élève de « Seinfeld ». «Il y a beaucoup d’endroits formidables dans ce pays, mais aucun endroit ne ressemble à cet endroit. Et les gens qui pensent qu’ils vont s’habituer à ne pas vivre ici … les vrais New-Yorkais se rendront compte que cela ne fonctionne pas. Seul New York est New York. «

Une grande banderole sur laquelle on lit «Jerry Seinfeld: So You Think New York is Dead» est affichée sur la façade du chantier de construction de The Benson le 18 novembre 2020 à New York. Getty Images

En août dernier, Seinfeld est devenu viral après avoir écrit un éditorial pour le New York Times sur la Big Apple. Dans cette chronique, la star de « Comedians in Cars Getting Coffee » a répondu aux personnes qui ont déclaré que la ville ne reviendrait jamais de la dévastation économique provoquée par la pandémie.

«Une énergie humaine réelle, vivante et inspirante existe lorsque nous coagulons ensemble dans des endroits fous comme New York», a-t-il écrit. « Se sentir désolé pour soi parce qu’on ne peut pas aller au théâtre pendant un moment n’est pas l’élément essentiel de caractère qui a fait de New York le brillant diamant d’activité qu’il sera un jour à nouveau. »

Il a conclu: « Nous allons continuer avec New York si cela vous convient. Et ce sera certainement de retour. À cause de tous les vrais et durs New-Yorkais qui, contrairement à vous, ont adoré et compris. , est resté et reconstruit.

« Rendez-vous au club. »

La comédie a très certainement tenu parole!

En rapport: