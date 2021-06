« Lupin » : l’erreur que personne ne pardonne à Assane

La deuxième saison de « Lupin», qui est disponible sur Netflix depuis le 11 juin 2021, a une nouvelle fois démontré la ruse et l’intelligence d’Assane Diop (Omar Sy), rendant l’erreur VHS dans le premier volet encore plus grave.

Dans le deuxième volet de la fiction inspirée du célèbre personnage de Maurice Leblanc, Assane devient l’homme le plus recherché de France, mais cela ne l’empêche pas de poursuivre son projet de démasquer Hubert Pellegrini.

En plus de sa ruse, Diop a utilisé ses compétences technologiques pour vaincre son ennemi. Il a réussi à enregistrer un faux son pour tromper Dumont et finalement, il a réussi à incriminer Pellegrini grâce à un aveu qu’il avait enregistré avec sa « smartwatch ». Alors que s’est-il passé dans la première partie de « Lupin« ?

Assane a montré une grande capacité à utiliser la technologie à son avantage (Photo: Netflix)

L’ERREUR DE « LUPIN » QUE PERSONNE NE PARDONNE À ASSANE

Dans le premier lot d’épisodes de « Lupin« Assane contacte la journaliste Fabienne Beriot, qui l’aide à obtenir une vidéo susceptible d’incriminer Hubert pour crimes contre la nation.

Avec la cassette VHS comme principale preuve, Diop se rend sur une chaîne de télévision déguisé en vieil homme, mais lorsqu’il montre la vidéo au monde, rien ne prouve la culpabilité de Pellegrini. Le matériel original a été altéré par l’hôte corrompu de l’émission.

Bien qu’Assane ait réussi à sortir indemne de la chaîne de télévision, elle a perdu la cassette et son ami journaliste, qui a été tué par l’un des hommes d’Hubert. Donc, la grande question est de savoir pourquoi le protagoniste de « LupinTu n’as pas fait une copie de la vidéo ?

Dans chaque épisode de la série Netflix Assane est montré capable d’entrer et de sortir d’une prison sans être détecté, d’enlever un policier et d’écouter ses communications, de récupérer son fils avec un faux appel, entre autres. C’est pourquoi on ne comprend pas comment un homme aussi intelligent que Diop n’a pas pensé avoir une sauvegarde de la seule preuve qu’il avait contre le meurtrier de son père.

Peut-être la troisième partie de « LupinIncluez une bonne explication pour ce trou de l’intrigue que les fans de fiction ne peuvent pas pardonner.