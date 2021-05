Nouveau Pokémon Snap: Pokémon légendaire Xerneas – emplacement, poses et photos 4 étoiles (guide, solution)

Le Pokémon légendaire Xerneas peut être dans Nouveau Pokémon Snap prendre des photos. Pour pouvoir le placer devant l’objectif de la caméra et prendre un bon instantané, vous devez d’abord le localiser. Dans ce Guider nous vous montrons où Xerneas se cache et comme toi toutes les photos d’étoiles obtient.

Nouvelle solution Pokémon Snap: emplacement du légendaire Xerneas

Vous rencontrerez Xerneas à la fin de la Histoire principale à. C’est le dernier Pokémon Luminaque vous devez photographier. Pour vous rendre à Xerneas, vous devez entrer dans le Ruines d’Aurum allumez les six fleurs de cristal et conduisez-les à travers le grand faisceau de lumière à la fin du parcours qui vous dirige vers le Zone de Lumina apporte.

Dans la zone Lumina, Xerneas bourdonne sous la forme d’un orbes bleus autour, que vous devez d’abord frapper avec une balle Lumina pour que le Pokémon Légendaire soit même visible. Attraper toutes les photos des stars est un Rang de recherche de 2 nécessaire. Vous pouvez en savoir plus sur les différentes poses de Xerneas ci-dessous.

Le mode image continue est un avantage! Nous vous recommandons de basculer le mode série sur Activer les options. Ainsi vous pouvez directement 3, 4 ou 6 photos prenez les photos les unes après les autres lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Cela vous donne une bien meilleure chance d’obtenir un très bon instantané de Xerneas.

Complétez la page Xerneas Fotodex avec toutes les poses

Pour obtenir les quatre poses nécessaires de Xerneas, suivez simplement notre guide de solution:

Photo 1 étoile de Xerneas

C’est la pose la plus simple de toutes. Rencontrez le orbe bleu avec un Boule Luminapour rendre Xerneas visible et lancer un autre Lumina Orb sur le Pokémon pour l’allumer (et pour terminer la quête d’histoire). La photo sera classée une étoile si Xerneas se tient juste ou se promène.

Photo 2 étoiles de Xerneas

Pour le Image 2 étoiles il existe deux variantes de Xerneas. D’une part, vous pouvez le prendre en photo quand il touche le peinture murale regarde dans la deuxième pièce. Vous réalisez cette pose lorsque vous frappez l’orbe bleu dans la première et la deuxième pièce avec une boule lumina.

Cependant, vous obtiendrez beaucoup plus de points si vous frappez à nouveau Xerneas avec une balle Lumina et dans le troisième chambre continuer. Là ça va gisant sur le sol, entouré d’un ara nocturne et de deux natu. Lancez un Lumina Orb sur Xerneas pour qu’il s’allume et vous regarde. Vous obtiendrez certainement une cote de diamant avec cette pose.

Photo 3 étoiles de Xerneas

Pour le Pose 3 étoiles vous devez frapper l’orbe bleu dans la première pièce avec une boule lumina et – dès que Xerneas devient visible – lancer une autre boule lumina. Il réagira à cela et apparaîtra dans le passage entre la première et la deuxième salle. Là il se dresse majestueusement devant toi et vous donne un motif super 3 étoiles.

Photo 4 étoiles de Xerneas

Le dernier et pose la plus rare vous voyez si vous effectuez les étapes suivantes:

Dans la première pièce, frappez l’orbe bleu avec une boule lumina. Vous n’avez pas nécessairement à toucher à nouveau le Xerneas visible.

Dans la deuxième salle, frappez également l’orbe bleu avec une boule lumina. Xerneas apparaîtra et passera à la peinture murale.

Deux chiens-singes dorment devant la peinture murale (à partir du rang de recherche 2). Réveillez-les tous les deux avec une pomme de velours et attirez-les plus près de Xerneas avec plus de pommes.

Frappez Xerneas avec une boule lumina et exécutez la fonction de scan pour faire hurler les singes chiens et regarder Xerneas.

Ensuite, Xerneas effectuera sa pose 4 étoiles et laissera apparaître plusieurs faisceaux de lumière.

Il est préférable de photographier Xerneas exactement au moment se dresse dans une couronne avec les différents cônes de lumière colorés sur ses pattes postérieures.

