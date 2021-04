Bridgerton: Pourquoi Regé-Jean Page ne sera-t-il pas dans la saison 2?

KARTELL set de 2 tabourets ONE MORE PLEASE H 65 cm (Blanc - Polycarbonate coloré dans la masse)

KARTELL tabouret ONE MORE PLEASE H 65 cm. Pour siroter tranquillement un cocktail au comptoir du bar, il suffit d’avoir un tabouret bien haut et bien confortable, avec un bon dossier pour le dos. Mais parfois un seul verre ne suffit pas : et alors il en faut « ONE MORE » et des fois même « ONE MORE PLEASE».