« Too Hot to Handle 2 »: qu’est-il arrivé aux candidats à la fin de la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Trop chaud pour le manipuler» (« Jouer avec le feu » en espagnol) un nouveau groupe de célibataires est tiraillé entre la passion et les liens les plus profonds pour tenter de remporter un prix de 100 000 USD.

Dès le premier chapitre, les célibataires commencent à se raconter en croyant qu’ils sont dans une réalité fictive, et malgré les nouvelles règles, ils continuent à jouer avec le feu. Peu de temps après, deux nouveaux entrants entrent en jeu et suscitent la jalousie de tous.

Lana resserre les règles avec une décision qui ébranle tout le groupe et un moment chaud réduit drastiquement le montant du prix. Une fois de plus, de nouvelles personnes entrent dans la compétition et le flirt s’enflamme.

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX CONCURRENTES DE « TOO HOT TO HANDLE 2 » ?

Comme la deuxième saison de « Trop chaud pour le manipuler« Un couple a le feu vert, un autre paie pour un baiser et Lana licencie plus de participants. Dans le dernier épisode de cet opus, les candidats sont convoqués dans un nouvel atelier, où ils partagent leurs sentiments et leurs choix.

Après que les célibataires et les couples ont discuté de qui a les meilleures chances de remporter le grand prix, Lana annonce que Carly, Cam et Marvin sont les trois finalistes, en raison de leur grande évolution dans la compétition.

Cependant, Lana n’a pas le dernier mot. Ceux en charge de choisir le vainqueur de la deuxième saison de « Trop chaud pour le manipuler« Ce seront les autres participants. Alors que Marvin et Cam reçoivent le soutien de leurs partenaires respectifs, Joey préfère être impartial et vote pour Marvin.

Marvin et Cam sont à égalité avec trois voix et Chase est celui qui détermine que le premier a remporté le prix de 55 mille dollars.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « TOO HOT TO HANDLE 2 » ?

En janvier 2021, Netflix renouvelé la populaire émission de téléréalité pour une deuxième et une troisième saison. Selon Variety, les deux nouveaux épisodes ont été tournés l’un après l’autre, ce qui signifie que les nouveaux chapitres pourraient arriver très bientôt.

Le point de vente susmentionné a également révélé que les concurrents des deux saisons avaient été amenés à croire qu’ils étaient dans « Parties in Paradise » pour les empêcher de découvrir que c’était en fait « Trop chaud pour le manipuler”.