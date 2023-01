Sadie Sink doit garder l’accessoire de sauvetage de Stranger Things 4

Saison 4 de la populaire série Netflix Choses étranges terminé avec le personnage de Max, joué par Évier Sadielaissé en mauvais état.





Avant de préparer le terrain de jeu pour la cinquième et dernière saison de la série, la saison 4 s’est avérée être la saison de Max. Face à la menace existentielle constante d’un nouveau méchant Freddie Krueger-esque appelé Vecna, qui terrorise ses victimes souffrant de santé mentale depuis son espace de travail virtuel à l’envers, nous voyons Max lutter pour combattre ses démons, à la fois littéraux et psychologiques.

Un outil puissant qu’elle utilise pour s’en sortir : un lecteur de cassettes Walkman portable, avec une cassette de « Running Up That Hill » de Kate Bush en boucle. Chaque fois qu’elle sent que la pièce commence à s’assombrir, elle utilise la chanson comme une sorte de Kryptonite audio pour éloigner Vecna, dont nous apprenons qu’elle souffre d’une grave allergie à la musique.

De toute évidence, cet artefact des années 80 signifiait beaucoup pour Max, mais il était également très significatif pour l’acteur Sadie Sink. Tant et si bien qu’elle a demandé à le garder à la fin de la production.

Elle raconte au Vogue britannique :

« Je n’ai jamais rien volé sur le plateau, mais j’ai poliment supplié de ramener à la maison le baladeur que mon personnage Max utilise dans la saison quatre de Choses étranges. »





La vie après des choses étranges

Sink a récemment parlé du destin doux-amer de son personnage alors que la série touche à sa fin la saison prochaine. L’actrice a récemment déclaré :

« Nous savons que ça se passe et que c’est la dernière saison, donc ça va être émouvant, j’en suis sûr. Sans spoiler, juste avec la façon dont mon personnage s’est terminé dans la saison 4, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais je serai là. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Ces enfants, toute cette distribution et cette équipe, c’est la famille. Les gens disent ça tout le temps, mais je le pense sincèrement. Et dire que nous devons dire au revoir à cette sécurité et savoir que nous allons nous revoir pour une autre saison ? C’est effrayant et triste, mais je pense que c’est excitant de passer au chapitre suivant, je suppose.

L’acteur a récemment joué dans le dernier film de Darren Aronofsky La baleine en tant que fille séparée de Brendan Fraser. Fraser, dont Sink n’avait jamais entendu parler avant d’accepter le rôle, a fait l’éloge de sa performance dans le film en disant :

« La fluidité que Sadie [Sink] joue, cette belle rage maîtrisée, était à couper le souffle pour moi. Je montais constamment sur mes lignes, et c’est juste parce que j’avais des toiles d’araignées à l’étage, et que je portais beaucoup d’équipement, mais aussi parce que j’étais juste bouche bée, je ne plaisante pas, en la regardant travailler. Elle a gagné le ballon tous les jours où nous avons travaillé, je vous le dis.

La date de sortie de Choses étranges 5 est à déterminer, car les frères Duffer sont toujours en train d’écrire le script.