Voici à quoi ressemblent les enfants adoptés de Tom Cruise et Nicole Kidman aujourd’hui

Dans les années 90, Hollywood avait des couples épiques qui ont attiré l’attention des caméras et du public. Depuis Bruce Willis Oui Demi Moore jusqu’à ce que Winona ryder Oui Johnny Depp, la liste est interminable. Parmi ces coups de cœur populaires figuraient également Nicole Kidman Oui Tom croisière. Les acteurs rencontrés dans le film Jours de tonnerre, en 1989. Alors que Cruise venait de jouer avec un grand succès Pistolet supérieur, Kidman venait d’arriver d’Australie aux États-Unis et bien qu’il ait déjà été dans le film Silence mortuaireC’est avec cette cassette qu’il a réussi à atteindre la célébrité.

Mais ce croisement dans leur vie, a non seulement servi à booster leur carrière professionnelle mais aussi à connaître l’amour, car le coup de foudre a été instantané. En effet, ils se sont mariés quelques mois plus tard lors d’une cérémonie privée et secrète dans le Colorado, aux États-Unis. Pour l’acteur, il s’agissait de son deuxième mariage. Le premier mariage était avec l’actrice aussi Mimi Rogers. Pendant ce temps, pour l’actrice, qui n’avait alors que 23 ans, il s’agissait de son premier mariage.

La relation semblait aller à merveille. Les paparazzi voulaient juste des photos d’eux où qu’ils aillent. Et deux ans plus tard, ils ont décidé d’adopter leur première fille, qu’ils ont appelée Isabella jane. Plus tard, en 1995, son deuxième fils adoptif nommé Connor Antoine. Pendant des années, la famille a été vue ensemble, parcourant différentes parties de la planète et même des enfants accompagnant leurs parents pour filmer.

Cependant, tout a changé avec la séparation du couple. Après avoir joué dans leur deuxième film ensemble, Les yeux grands fermés, dirigée par Stanley Kubrick, a décidé de mettre fin à leur relation et a immédiatement demandé le divorce, alléguant des différends irréconciliables. On ne sait pas très bien la raison de la rupture entre les acteurs, qui étaient ensemble depuis plus de 11 ans. La vérité est que tout comme cela se produira des années plus tard avec le troisième mariage de Cruise, cette fois avec Katie Holmes, la la scientologie, à laquelle l’acteur appartient ouvertement, aurait pu être l’une des raisons.

Après cela, le lien avec ses enfants n’était plus le même, surtout avec Nicole. Bien qu’au début, la garde des deux ait été partagée, au fur et à mesure qu’ils grandissaient, les jeunes ont décidé de se rapprocher à chaque fois de leur père, au point de ne plus voir leur mère pendant des années. Actuellement, Isabelle et Connor, vous avez respectivement 28 et 26 ans et nous vous montrons ici à quoi ils ressemblent.

Comment vont les enfants adoptés de Nicole Kidman et Tom Cruise aujourd’hui

Nicole Kidman et Tom Cruise étaient en couple de 1990 à 2001 (Photo : Getty Images)



Ayant une relation beaucoup plus étroite avec Tom Cruise, les jeunes étaient également très attirés par la Scientologie. Les jeunes sont imprégnés de cette religion, et Nicole Kidman en a parlé il y a quelques années. « Je donnerais ma vie pour mes enfants. Ils sont maintenant adultes et ils savent ce qu’ils font. Elles ont choisi d’être scientologues et, en tant que mère, c’est mon travail de les aimer. En tant que mère, le plus important est la tolérance et je suis « , exprimé en 2018 lors d’un entretien avec le magazine australien calme.

C’était la première fois depuis des années que Kidman expliquait ce qu’il pensait de ses enfants plus âgés. Il faut se rappeler que Kidman a épousé le musicien pour la deuxième fois Keith Urbain avec qui il a eu deux autres enfants, Sunday et Faith. Il est vrai qu’après ces déclarations, la relation avec les jeunes n’a pas du tout changé.

Lui et Isabella ont tous deux un profil très bas. Tous deux ont des comptes Instagram avec un peu plus de 30 000 abonnés où ils partagent leurs passions. Isabelle a étudié le maquillage à Londres et se consacre à la mode. En fait, il a une marque de sacs recyclables avec des designs super originaux. Aussi, on sait qu’elle est mariée à un jeune homme nommé Max parker, pour six ans.

D’un autre côté, Connor Cruise est un DJ passionné de pêche. Il est marié à une jeune italienne Silvia Zanchi, qu’il a épousée en 2019. Il s’est avéré que, décidé de ne pas inviter Nicole Kidman à la cérémonie. Cependant, ils ont une relation entre eux. En fait, Connor a posté une photo avec sa sœur quand ils étaient un peu plus tard cette année-là.