Scarlett Johansson a subi le vide de son mari dans Black Widow

Le 9 juillet prochain est un jour très spécial pour les fans de Marvel. Après la fin tragique qu’il a eue en Avengers : phase finale, Scarlett Johansson remets-toi dans la peau de Veuve noire pour présenter son premier et unique film en tant que grand protagoniste, avec lequel son histoire complète sera connue pour la première fois et ce qui est arrivé à sa vie après les événements de Captain America : guerre civile.

A tel point que, depuis le début de la phase 4 du MCU, Veuve noire est devenu, comme Spiderman : pas de chemin à la maison dans l’une des productions les plus attendues. C’est pourquoi, exactement neuf jours avant la grande première, Scarlett Johansson a commencé à faire les précédentes promotions de ce qui sera sa dernière aventure dans la peau de Natasha Romanoff avec le plus grand studio d’Hollywood et qui l’a catapultée à la renommée internationale.







Mais l’une des récentes interviews de Johansson a attiré beaucoup d’attention pour ses déclarations contre son mari, écrivain et acteur, Colin Jost. D’après ce qu’a dit la célèbre star de Marvel, son conjoint n’a pas voulu l’aider à répéter pour une bonne et compréhensible raison : ne veut pas avoir de spoils de films. Tout comme la production a interdit à Tom Holland de voir le film avant la première pour qu’il n’en parle plus et puisse surprendre le public, Jost veut la même chose : tomber amoureux du long métrage le 9 juillet comme tout le monde.

Scarlett et son mari. Photo : (Getty)



« Il n’aime pas les spoilers donc je ne peux rien lui dire. Et ça n’interfère même pas. Il ne voulait rien entendre des détails. Bien sûr, je voulais savoir comment s’était passée ma journée, mais dès que je me disais « Peux-tu lire cette scène avec moi ? », Il me disait « Est-ce que je vais avoir des spoilers ? » voulait une alerte avant de lire une ligne ensemble« , a déclaré Johansson. De même, l’interprète a précisé que, lorsqu’elle tournait à Londres, son mari travaillait dans la même ville, ce qui « ça a très bien marché”.

L’avenir de Scarlett Johansson en tant qu’actrice :

Oui ok Veuve noire marque la fin de Scarlett dans le cadre du MCU, sa carrière d’actrice a encore beaucoup de choses devant elle. En fait, pendant ses années chez Marvel, il a également fait partie de grands succès comme Histoire de mariage ou Jojo Rabbit Et, maintenant, il a été confirmé que Disney + a déjà trouvé un autre endroit pour qu’il ne soit pas en reste de la plate-forme une fois le film sorti.

