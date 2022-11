Ce que l’on sait de « 1899 » – Saison 2

Après la fin choquante et intrigante de « 1899 »les fans du Série Netflix européenne créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de « Dark », s’interrogent déjà sur un deuxième versement qui répond à toutes les questions laissées par les huit premiers épisodes.

Les passagers du navire baptisé Kerberos, qui va de Londres à New York, changent de cap lorsqu’ils reçoivent une demande d’aide du Promethus, un navire porté disparu en mer depuis des mois. Dans le navire, ils ne trouvent qu’un garçon qui porte un étrange artefact en forme de pyramide. A partir de ce moment, une énigme complexe commence à se dérouler pour ses voyageurs désorientés.

Depuis que le garçon et Daniel Solace sont montés à bord de Cerberus, des choses étranges commencent à se produire : Eyk Larsen a des aperçus inexplicables du passé, un insecte est capable d’ouvrir des portes et des portails, une fille et d’autres passagers semblent morts, et les propriétaires des deux navires ordonnent de couler le Prométhée.

Elliot dans les premiers épisodes de la série « 1899 », la nouvelle production des créateurs de « Dark » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 2 DE « 1899 »

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de « 1899″mais comme vu dans le dernier chapitre, l’histoire des passagers de Prométhée et Cerbère n’est pas encore terminée et il reste encore plusieurs mystères à résoudre.

De plus, lors d’une interview de 2021 avec Deadline, la co-créatrice Jantje Friese a assuré qu’ils prévoyaient de réaliser plusieurs saisons, mais que tout dépendra de la réponse du public au premier opus du successeur de « Dark ».

Pour l’instant, « 1899″ a une très bonne note, il n’y a donc plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses abonnés et en fonction de cela déterminer l’avenir d’une série.

Qu’attendent les protagonistes de « 1899 » dans la deuxième saison ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « 1899 » ?

A la fin de la première saison de « 1899 », il est révélé que Maura est la fille d’Henry Singleton, la femme de Daniel et la mère d’Elliot. Maura, comme les autres, est piégée dans une simulation qu’elle et son mari ont créée pour ne pas perdre leur fils. Le problème est qu’il ne se souvient pas de ce qu’il a fait et que les protagonistes sont piégés dans une boucle.

Grâce à Daniel changeant le code de programmation, Maura a une chance de s’échapper et de corriger ses erreurs. Avant de la laisser partir, il lui apprend que son frère Ciaran est en charge du projet Prometheus puisqu’elle est plongée dans la simulation.

La première saison de « 1899 » se termine avec le réveil de Maura dans un énorme vaisseau spatial appelé Prometheus., où se trouvent également d’autres caméras. Un moniteur montre que le projet a pour mission de survivre, 1423 passagers, 550 membres d’équipage et la date réelle est le 19 octobre 2099. Qu’adviendra-t-il des protagonistes dans les prochains épisodes ? Où est Ciaran ? Qui sont vraiment les passagers ? Comment avez-vous rejoint le projet ? Quels autres secrets cachent les personnages de la série ?

Daniel, Maura et le capitaine Eyk Larsen dans la première saison de « 1899 » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « 1899 »

Emily Beecham comme Maura Franklin

Aneurin Barnard comme Daniel

Andreas Pietschmann comme capitaine Eyk Larsen

Miguel Bernardeau comme ange

Maciej Musial comme Olek

Anton Lesser comme Henry Singleton

Lucas Lynggaard Tønnesen comme Krester

Jonas Bloquet comme Lucien

Rosalie Craig comme Virginie

Clara Rosager comme Tove

Yann Gael comme Jérôme

Mathilde Ollivier comme Clémence

José Pimentão comme Ramiro

Isabella Wei comme Ling Yi

Gabby Wong comme Yuk Je

Tino Mewes comme Sébastien

Isaac Dentler comme Franz

Chloé Heinrich comme Nina

Alexandra Gottschlich comme Karina

Joshua Seelenbinder comme Eugen

Niklas Maienschein comme Wilhelm

Maria Erwolter comme Iben

Martin Greis-Rosenthal

Fflyn Edwards comme Elliot

Alexandre Willaume comme Anker

Rosalie Craig reviendra-t-elle dans le rôle de Virginia dans la saison 2 de « 1899 » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « 1899″ ?

Les huit épisodes de la première saison de « 1899 » sont disponibles sur Netflix à partir du 17 novembre 2022Par conséquent, pour voir le successeur de « Dark », vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.