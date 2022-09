Qui est Theo Nate, l’acteur qui incarne Laenor Velaryon en tant que jeune homme dans « La Maison du Dragon »

Avec la première de la série « Maison du Dragon »le public a non seulement été surpris par la première adaptation de la pièce « Fire and Blood » de George RR Martin, mais aussi par l’apparition de jeunes comédiens très talentueux qui ont ébloui par leur travail dans ce préquelle de « Game of Thrones ».

Ainsi, en plus de Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen) Oui Emilie Carey (Haute tour d’Alicent)un autre des interprètes à souligner est celui qui a donné vie au fils de Corlys Velaryon Oui Rhaenys Targaryen.

Voulez-vous en savoir plus sur lui ? Ensuite, savoir qui est Théo Natel’acteur qui joue Laenor Velaryon en tant que jeune homme dans Série HBO Max « La maison du dragon ». Découvrez ainsi sa biographie et les données les plus importantes sur sa carrière.

QUI EST THEO NATE ?

Théo Nate est un jeune acteur britannique. Il est principalement reconnu pour son travail au théâtre et a étudié à Institut des arts du spectacle de Liverpool, établissement d’enseignement supérieur des arts du spectacle. Actuellement, il fait partie des talents représentés par l’agence Curtis Brown.

En tant qu’acteur de télévision, il a fait ses débuts dans la mini-série « Temps» (2021), réalisé par lewis arnold et mettant en vedette Sean Bean et Stephen Graham. Dans cette fabrication de Bbca donné vie à l’un des amis de Stevie (Dean Fagan).

Plus tard, il a eu l’une des plus grandes opportunités de sa carrière, jouant le jeune Laenor Velaryon dans la première saison de « Maison du Dragon ». Jusqu’à présent, il n’y a que deux projets télévisés auxquels il a participé.

Dans » House of the Dragon « , la version plus jeune de Laenor Velaryon est jouée par Theo Nate. On peut voir qu’il porte l’insigne de sa maison, l’hippocampe (Photo : HBO)

QUI JOUE THEO NATE DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Théo Nate donne vie à Laenor Velaryon dans « Maison du Dragon”. Comme ce personnage, l’artiste est apparu dans les chapitres « Second de son nom » Oui « Nous éclairons le chemin ».

Au cours du troisième épisode de la première saison, il a été présenté dans le cadre de l’armée de Corlys Velaryonson père, pendant la Guerre pour les marches de pierre. Plus tard, dans le cinquième épisode, les festivités ont eu lieu en l’honneur de son mariage avec la princesse Rhaenyra Targaryenhéritière du trône de fer.

Vélarion est le cavalier du dragon Brume et est joué par l’acteur comme sa jeune version. Plus tard, Jean Macmillan lui donne vie comme sa version adulte.

Laenor Velaryon est une chevaucheuse de dragons en raison de l’héritage de sa mère (Photo : HBO)

QUE PENSE THEO NATE DE SON TRAVAIL SUR « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans une récente interview pour HE, Théo Nate a expliqué ce que cela signifiait pour lui de jouer quelqu’un comme Laenor dans la fiction. Une personne qui doit épouser son cousin par devoir, alors qu’elle est amoureuse de son amant Joffrey.

«On parle beaucoup de la façon dont sa mère a été ignorée pour le trône de fer avant sa naissance. Mais ce n’est pas quelque chose qui motive chacun de ses mouvements (…) Joffrey est probablement la plus grande motivation”il a déclaré.

De plus, l’évocation de la mort de l’amant de son personnage lors du cinquième épisode a révélé la charge émotionnelle de la scène où il est ému de voir son corps.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé avec [la directora] Clare Kilner, qui est incroyable en passant. (…) Si je n’avais pas eu cette réaction, je ne pense pas que son voyage signifierait autant. parce qu’il n’aurait pas le cœur brisé comme il est censé l’être. »il prétendait.

La mort de Joffrey dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

PHOTOS DE THEO NATE DANS « LA MAISON DU DRAGON »

Theo Nate dans le rôle de Laenor Velaryon dans l’épisode « Second of His Name » (Photo : HBO)

La princesse Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon lors de l’épisode « We Light the Way » (Photo : HBO)