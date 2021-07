Tom Hanks : le sombre secret de famille qui fait honte à l’acteur

Joyeux anniversaire, Tom Hanks! L’acteur qui a captivé des générations entières avec des films classiques Il a eu 65 ans ce vendredi 9 juillet. Le temps qui passe ne semble pas l’affecter car sa carrière continue au sommet et vit un grand moment professionnel. Cependant, le côté sombre de son présent est emporté par son côté familier. Vous connaissez la situation qui embarrasse l’interprète avec votre enfant.

En particulier, Hanks jouit d’un prestige et d’une popularité énormes grâce à une carrière impeccable. à travers 44 ans depuis ses débuts sur scène. A remporté deux Oscars pour crême Philadelphia Oui Forrest Gump, en plus de faire partie de l’enfance et de l’adolescence de millions de personnes pour des tubes tels que Partners and Hounds, Vous avez un e-mail, Apollo 13, Love Tuning, Castaway Oui Le « Da Vinci Code, parmi beaucoup d’autres.







Cependant, ce qui brise la tranquillité de l’acteur emblématique, c’est : Chester ‘Chet’ Hanks, l’un des deux enfants qu’elle a eu avec Rita Wilson. C’est un jeune homme de 30 ans qui est aussi artiste car il se consacre au jeu d’acteur et à la musique. Mais contrairement à ses parents, qui ont toujours fait profil bas en public, Chester a une longue histoire de scandales.

Le dernier et le plus grave s’est produit en avril 2021, quand il a été poursuivi à un million de dollars par son ex-petite amie pour d’horribles accusations d’abus. Votre ex partenaire Parker Kiana Il a déclaré qu’il était violent envers elle et a obtenu une ordonnance restrictive. Selon sa version, depuis octobre 2020, il connaît des moments de tension qui incluent violence psychologique et jets d’objets.

Chester Hanks (Getty)



L’accusé a admis les rispididos avec son ex-petite amie, mais a fait valoir que c’était Parker qui l’avait frappé. Dans une vidéo qu’il a postée sur ses réseaux le 8 janvier, il a montré son visage ensanglanté et a affirmé que la femme l’avait blessé avec un couteau. Le compte qu’il a dit indiquait que la discussion avait commencé parce qu’il avait découvert qu’il lui volait de l’argent.

Tom et Chester Hanks ensemble (Getty)



Le différend devra être résolu devant les tribunaux, mais ce ne sera pas la première à laquelle Chester participera. Contrairement à ses frères Colin, Elizabeth et Truman, l’acteur a une longue histoire de controverse publique. Il a été recherché par la police britannique après avoir vandalisé une chambre d’hôtel et reconnu ses problèmes de drogue.

Les scandales ont couvert sa promotion professionnelle où il a obtenu des rôles dans des séries telles que Empire, votre honneur et sans vergogne. Sans aucun doute, il doit apprendre de son père qui se place comme l’artiste le plus rentable de tous les temps, avec plus de 3 639 milliards de dollars de billets vendus.