Beauty YouTuber James Charles suscite des réactions négatives après avoir prétendu être enceinte

James Charles a déclenché des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour son dernier post Instagram et sa vidéo YouTube.

La beauté de 21 ans, YouTuber, a profité de ses réseaux sociaux pour promouvoir sa nouvelle vidéo intitulée «24 heures d’être enceinte !!» qu’il a créé comme un défi après que son amie Laura Mellado, qui est enceinte, a déclaré qu’il ne pouvait pas durer plus de 24 heures en étant enceinte. La vidéo a suivi Charles à travers une journée de tâches et de défis, y compris un simulateur de contraction, alors qu’il portait un faux ventre de femme enceinte.

James Charles. Amy Sussman

Dans la vidéo, le YouTuber a proposé une clause de non-responsabilité avant le début des défis, en disant: «Cette vidéo n’est pas faite de quelque manière, forme ou forme pour se moquer, pour faire la lumière sur les grossesses et les sensibilités et les complications qui en découlent il. »

«C’est évidemment une chose si belle et si belle que les femmes vivent avec leur corps et cela demande aussi beaucoup de force», a-t-il poursuivi. «Je sais de première main en regardant Laura le faire deux fois maintenant. Ceci est juste une vidéo légère pour voir si je peux durer 24 heures à relever certains des «défis» que je peux même relever aujourd’hui. »

Charles, qui compte 25,5 millions d’abonnés sur YouTube et 26,8 millions sur Instagram, a également noté qu’une partie du produit de la vidéo était reversée à différents organismes de bienfaisance qui aident les femmes à surmonter les complications de la grossesse.

L’un des défis était de participer à une fausse séance de maternité. Il est allé sur Instagram pour partager l’un des clichés du tournage, sous-titrant le message, « Surprise … 🤰🏻💕 nouvelle vidéo maintenant. »

Les opinions des fans sur les réseaux sociaux étaient partagées, certains appelant Charles à la publication du message «très insensible» dans ses commentaires.

«Je t’aime James», a écrit un fan. «Mais soyez prêt à vous attendre à un retour de bâton. Ce n’était pas une bonne décision. C’est très insensible et je ne suis généralement pas une personne sensible. Désolé mon pote. Ce n’est pas juste.

Un autre fan a écrit: « Euh, ce n’est pas une blague? .. ce n’est pas ok? .. est-ce que vous autorisez sérieusement que ça se passe bien ..? »

«C’est un gros« NON »très insensible et tout contrecoup que vous obtenez vous le méritez», a ajouté un commentateur.

Un utilisateur de Twitter a partagé un court extrait de la vidéo dans lequel quelqu’un derrière la caméra dit à Charles que sa fausse séance de maternité est « très Halsey ». l’écriture, «Halsey avait littéralement une endométriose. pour lui ou son équipe de dire «très haletant» pendant qu’il prend de fausses photos de grossesse est dégoûtant et se moque de tout ce qu’elle a vécu.

Halsey avait littéralement une endométriose. pour lui ou son équipe de dire « très halsey » pendant qu’il prend de fausses photos de grossesse est putain de dégoûtant et cela se moque de tout ce qu’elle a vécu pic.twitter.com/XSSE99agWE – holly🕺 (@HollyIfTrue) 12 février 2021

La chanteuse de «Without Me» a annoncé le mois dernier qu’elle était enceinte. Halsey a été ouverte dans le passé au sujet de sa fausse couche précédente ainsi que de son diagnostic d’endométriose.

Certains fans ont défendu Charles dans les commentaires de sa vidéo, avec un utilisateur écrivant: «J’ai été enceinte deux fois et j’en ai essayé une troisième. Pas du tout offensé. J’adorerais brancher mon mari sur une machine à contracter.

Charles a apparemment abordé le contrecoup de ses histoires, partageant simplement une capture d’écran de l’un des commentaires positifs laissés par un fan sur ses vidéos YouTube.

«En tant que femme qui n’a jamais pu avoir d’enfants, je voulais voir la vidéo sur laquelle tout le monde tournait», lit-on dans le commentaire. «Je n’ai pas commencé à le regarder avec l’espoir de me sentir en colère. Et après avoir regardé la vidéo, je n’ai toujours pas ressenti de colère ni de manque de respect sur la partie de James. James, a utilisé l’équipement exactement pour la même raison qu’il est disponible pour tout le monde. Et c’est pour ressentir ce que ce serait d’être enceinte.

Ils ont poursuivi en ajoutant: «Les gens ont vraiment besoin de trouver des choses plus importantes pour protester et être en colère. Que diriez-vous de vous mettre en colère contre tous ces enfants nés aux États-Unis qui sont privés de nourriture? Nous ne vivons pas dans un pays avec des pénuries alimentaires, même la moindre. »

«C’est quelque chose de très réel pour lequel vous devriez vous mettre en colère et protester», ont-ils conclu. «Autre chose à noter: à la fin de la vidéo, James, dit qu’une partie des profits sera reversée à des organismes de bienfaisance pour les femmes qui ont des problèmes avec leur grossesse. Je pense que c’est assez décent.