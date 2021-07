Hands On: Samurai Warriors 5 a le potentiel d’être un jeu Musou spécial

Il est fou de penser que le dernier volet principal de la série Samurai Warriors – Samurai Warriors 4 – est sorti il ​​y a près de sept ans. Il y a eu quelques titres dérivés depuis, mais après si longtemps, il est clair que Koei Tecmo voulait faire quelque chose de relativement nouveau avec la franchise. Et nous avons donc Samurai Warriors 5, qui, malgré le nom numéroté, est essentiellement un redémarrage.

Nous avons passé environ 20 heures avec la version japonaise du jeu afin de vous apporter cet aperçu, et bien qu’il soit sûr de dire que notre compréhension de la langue japonaise est au mieux basique, nous avons joué plus qu’assez Jeux de guerriers pour savoir que Samurai Warriors 5 est sacrément amusant.

Amusant, mais familier. En termes de structure et de flux de jeu, Samurai Warriors 5 ne s’écarte pas du tout du succès hack and slash de Samurai Warriors 4. Les hyper attaques – des coups rapides et lointains – sont toujours là, vous permettant de vous frayer un chemin rapide par des soldats ennemis génériques. Ensuite, en ce qui concerne les officiers de combat, vous utiliserez toujours des attaques légères et puissantes pour créer des combos.

Encore une fois, les principes fondamentaux sont les mêmes que dans Samurai Warriors 4, mais l’inclusion de toutes nouvelles capacités donne au combat une dimension supplémentaire. Au fur et à mesure que vos personnages gagnent en niveau et maîtrisent l’arme qu’ils ont choisie, vous débloquerez de nouvelles compétences basées sur le temps de recharge qui peuvent être utilisées au combat. Certains offrent des améliorations temporaires à vos statistiques, tandis que d’autres sont des techniques explosives qui peuvent être intégrées à vos combos existants.

Ce nouveau système de capacités donne au jeu une sorte de sensation RPG d’action, où vous parcourez jusqu’à quatre mouvements spéciaux en tandem avec des combos standard. Un excellent ajout, et le combat ne fait que s’améliorer à mesure que vous accédez à des combos plus longs et à un plus large éventail de capacités.

À la fin du premier mode histoire du jeu, nous nous sommes bien amusés avec la quantité d’options de combat à notre disposition. Et, tout comme dans Samurai Warriors 4, vous contrôlerez souvent plus d’un personnage au combat – en basculant entre deux héros en appuyant sur le pavé tactile, même s’ils sont positionnés de l’autre côté de la carte. Cela garantit que l’action n’est jamais loin, même lorsque vous vous déchaînez sur les plus grands champs de bataille du titre.

Alors, qu’en est-il du mode histoire lui-même ? Eh bien, comme mentionné, Samurai Warriors 5 est essentiellement un redémarrage. Ses efforts narratifs se concentrent sur la vie de deux chefs de guerre japonais de premier plan : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi, chacun ayant son propre scénario dédié. Cette approche plus personnelle semble très bien fonctionner, car vous voyez les deux personnages principaux devenir des personnages légendaires qui sont encore idolâtrés au Japon aujourd’hui.

Bien sûr, le jeu étant en japonais, nous avons eu du mal à choisir les détails narratifs – mais nous avons néanmoins apprécié la narration. Il y a un certain nombre de cinématiques sympas sur l’affichage, et voir comment les deux intrigues se croisent est assez intéressant. Comme on peut s’y attendre d’un titre Warriors, tout est plutôt dramatique, mais cela contraste bien avec le gameplay trépidant de hack and slash.

Maintenant, parlons de la liste des personnages. Source de controverse parmi les fans, Samurai Warriors 5 réduit considérablement la liste des joueurs jouables, réduisant ainsi un certain nombre de personnalités populaires. Étant un redémarrage qui a lieu à une période spécifique de l’histoire, certaines des suppressions ont du sens – mais tout devient un peu discutable lorsque vous réalisez que certains personnages partagent la même arme, et donc le même ensemble de mouvements de base, avec d’autres.

Les « clones » ont toujours été un sujet de discussion dans la communauté Warriors, et oui, Samurai Warriors 5 en a – mais ce n’est peut-être pas aussi grave qu’on pourrait le penser. L’inclusion du système de capacités susmentionné permet beaucoup plus de liberté de jeu, et les personnages se retrouvent avec leurs propres fins de combo distinctes s’ils sont équipés de leur type d’arme préféré. L’essentiel est qu’il y ait suffisamment de profondeur dans les mécanismes de combat pour nous faire oublier le problème du « clone ». En fait, nous irions jusqu’à dire qu’il n’y a pas un seul personnage avec lequel nous n’avons pas aimé jouer.

Soit dit en passant, le nouveau style artistique fait beaucoup pour le jeu. Utilisant une sorte de look cel-shaded, Samurai Warriors 5 se démarque de ses pairs, offrant une identité visuelle plus animée. Parallèlement aux conceptions de personnages craquantes, les graphismes sont vraiment éclatants, à la fois au combat et hors combat. C’est facilement l’un des meilleurs jeux Warriors sur le marché.

Dans l’ensemble, nous nous sommes beaucoup amusés avec Samurai Warriors 5 jusqu’à présent, au point que nous mourons d’envie de mettre la main sur la version anglaise. C’est une incursion de hack and slash indéniablement familière, mais nous ne pensons pas que ce soit une chose si négative – pas quand Samurai Warriors 4 est toujours un titre Warriors de premier plan.