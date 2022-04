Découvrez quels sont les films Marvel les plus courts

merveille

L’univers cinématographique Marvel compte 27 films sur le point de sortir un autre avec la suite de Doctor Strange. Quel est le plus court ?

©IMDBThor: Le Monde des Ténèbres

Actuellement le Univers cinématographique Marvel est composé de 27 films depuis la première première de la phase 1 du MCU avec Hombre de Hierro en 2008. Il existe de nombreuses bandes dont le fandom de la marque a pu profiter depuis lors, et en général, sa durée est généralement assez longue, compte tenu du fait que chaque versement signifie un événement important qui tout un univers avance.

Bien sûr, un film comme Thor : Ragnarök a établi l’arrivée de Thanos et de son Ordre des Ténèbres qui plus tard dans Avengers : guerre à l’infini Ils ont attaqué le navire dans lequel les Asgardiens voyageaient, y compris le Mad Titan, tuant Loki et Heimdall. Thor serait aussi « laissé pour mort » et Hulk envoyé sur Terre pour avertir les Avengers de la menace imminente. Tous ces éléments sont parfaitement interconnectés et cela prend du temps.

Les films Marvel les plus courts

Mais… Laquelle de toutes les bandes du Univers cinématographique Marvel est le plus court ? Le podium est occupé par deux films à égalité. Le premier est L’incroyable Hulk, avec Edward Norton, William Hurt, Liv Tyler et Tim Roth. Pendant le film, nous voyons comment le Green Goliath fait face à Emil Blonsky transformé en méchant Abomination. Durée de cette histoire ? 112 min !

A durée égale, il ex-aequo en première place avec un film mal accueilli par la critique spécialisée. On parle de Thor: Le Monde des Ténèbres, avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston et Christopher Eccleston. A cette occasion, le dieu du tonnerre reçoit le « aider » de son frère Loki pour faire face à une ancienne menace : Malékith le Maudit.

Un titre bonus vient du Univers des personnages de Spider-Man fixé par Sony où la bande Venom : qu’il y ait carnagequi oppose le symbiote et son hôte Eddie Brock au tueur en série brutal Cletus Kasady qui est vêtu de l’organisme extraterrestre connu sous le nom de Carnage, dure un total de 97 minutes. Peu pour cette catégorie de bandes qui dépassent généralement les 120 minutes.

