Quand sortira la saison 3 de Sex Education ? Date de sortie et distribution révélés

Éducation sexuelle la saison 3 a officiellement une date de sortie et on bourdonne !

La production a commencé en septembre 2020 et en juin 2021, nous avons obtenu notre premier pic pour la prochaine série.

De plus, nous verrons probablement le retour des nouveaux acteurs de la saison 2 : Sami Outalbali dans le rôle de Rahim, Chinenye Ezeudu dans le rôle de Viv et Isaac, le nouveau voisin de Maeve, interprété par George Robinson.

Non. Les fans de la série ont été victimes d’une farce selon laquelle Margot Robbie apparaîtrait dans la saison 3 en tant que sœur de Maeve après qu’une affiche de maquette non officielle avec la star ait circulé en ligne.

Et après que Groff ait été expulsé, Moordale était à la recherche d’un nouveau directeur – cette personne est la directrice Hope, interprétée par la star de Girls Jemima Kirke. La nouvelle directrice veut redonner à son ancien lycée sa gloire d’antan.

Enfin, il y a le nouvel étudiant Cal, un étudiant non binaire qui se heurte à la nouvelle directrice. Cal est joué par Dua Saleh, un auteur-compositeur et artiste d’enregistrement non conforme au genre.