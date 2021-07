Le surnom particulier de Sam Heughan révélé dans Outlander

Le service de diffusion en continu Netflix a d’innombrables titres qui captivent les téléspectateurs, et parmi les productions qui composent l’incroyable bibliothèque de la plate-forme, nous trouvons Étranger, avec Sam Heughan. L’acteur a su se faire un nom dans l’industrie et est actuellement l’un des plus aimés des fans de la série. Récemment, on a appris comment ils l’appelaient dans les coulisses et nous vous expliquons ici la raison de son surnom.

Ces derniers jours, l’interprète était au centre de l’actualité en évoquant l’absence de son autre émission, Hommes en kilt, dans la liste des nominations de la 73e édition des Emmy Awards. « Peut-être que Men in Kilts n’a pas été reconnu par les Emmys, mais je suis tellement heureux d’apprendre que les fans ont adoré. », a-t-il assuré, bien qu’il y ait beaucoup de ses followers qui ne peuvent toujours pas le voir car sa diffusion est uniquement en Ecosse.

Sam fait partie du casting principal de la série depuis sa création et cette semaine a marqué un nouvel anniversaire du jour où il a été choisi dans le rôle de Jamie Fraser. « Merci à tous de nous avoir soutenus et rendu le travail utile ! Quel voyage, quel personnage ! Merci beaucoup à Gabs elle-même », publié sur son compte Twitter officiel, où en plus des félicitations des fans, il a également reçu un message spécial.







L’auteur des romans, Diane Gabaldon, écrit-il sur les réseaux et a révélé le surnom de Heughan que peu savaient : « Pareil pour toi, Sheugs !. Comme expliqué précédemment, elle l’appelle ainsi pour une raison simple : elle a un fils qui s’appelle Sam et quand elle mentionne ce nom elle ne pense qu’à son garçon. Cependant, il y a aussi une raison qui va au-delà de leur lien.

« Sheugs » est un jeu de mots que l’écrivain joue entre Sam et Heughan, puisque en Ecosse, il est très courant d’appeler Hugh « Shug », alors il a pris ceci et l’a adapté d’une manière qui sonne bien avec le nom de l’acteur. Après avoir commenté les huit années de casting, de nombreux fans l’ont remercié de l’avoir pris en compte pour être Jamie Fraser, que nous verrons bientôt dans la sixième saison.