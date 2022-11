Tom Felton se souvient de la « pire audition de trois minutes » pour Anthony Hopkins-Starrer Hitchcock

Tom Felton a récemment parlé de son audition ratée pour Hitchcockle biopic de 2012 qui mettait en vedette Anthony Hopkins. La Harry Potter alun a dit au Heureux Triste Confus podcast que même avant son audition, « il savait qu’il n’était pas fait pour le rôle ». Felton n’avait même jamais vu Alfred Hitchcock Psycho, et le biopic tournait autour de la réalisation du film d’horreur classique. Felton, qui est britannique, se souvient avoir rencontré l’actrice Anna Faris lors de l’audition, car elle était également en lice pour un rôle dans le film :





« Anna Faris m’a chuchoté sur le chemin des auditions, ‘Il est là-dedans.’ Qui est là ? Et je me suis assis en face de Sir Anthony Hopkins et il a tout de suite su que je ne savais pas ce que je faisais. Il a décidé de sortir du livre. Il a dit : « Laissons tomber la scène. Testons simplement l’eau avec les personnages.’ Et j’ai commencé à babiller probablement les trois pires minutes d’improvisation avec un affreux accent américain que personne n’a jamais vu. » Il a ajouté : « Il [Hopkins] avait une manière très gracieuse de dire partez, c’est-à-dire « Merci beaucoup pour votre temps ». J’ai timidement rentré ma queue et je suis sorti celui-là. »

Felton est devenu populaire après avoir incarné Draco Malfoy tout au long de la Harry Potter séries de films. Bien que l’acteur n’ait pas décroché le rôle dans Psycho (Faris non plus), il a continué à apparaître dans des films comme Rise of the Planet of the Apes, From the Rough et L’apparitionet en tant que Doctor Alchemy sur The CW’s Le flash. Il apparaîtra ensuite dans Canyon du Muertoun drame sur la première femme archéologue.

Mémoires de Tom Felton

Felton a récemment ajouté l’auteur à son CV et publié Au-delà de la baguette : la magie et le chaos de la croissance d’un sorcier. À travers ses mémoires, l’acteur s’est ouvert sur les problèmes de toxicomanie et son temps à travailler sur la célèbre franchise. Felton, qui a maintenant 35 ans, a commencé à boire beaucoup dans la vingtaine, ce qui a finalement conduit à une intervention de ses proches qui a vu l’acteur aller en cure de désintoxication.

Il évoque également sa relation avec Harry Potter co-star et amie Emma Watson, qui a incarné Hermione Granger. Les deux se sont rencontrés lors d’une audition pour le premier épisode de la série alors qu’ils étaient enfants, et ils ont continué à apparaître dans les huit Harry Potter films. Felton a écrit :

« J’ai toujours eu un amour secret pour Emma, ​​mais peut-être pas de la manière dont les gens voudraient l’entendre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais eu d’étincelle entre nous. Il y en a certainement eu, seulement à des moments différents. » Ajoutant plus tard: « Je ne pense pas avoir jamais été amoureux d’Emma, ​​mais je l’aimais et l’admirais en tant que personne d’une manière que je ne pourrais jamais expliquer à personne d’autre … nous étions des âmes sœurs. »

En janvier, les deux sont apparus dans l’émission spéciale télévisée 20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlardcélébrant le 20e anniversaire de Harry Potter et la pierre philosophale.