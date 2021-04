Deux cosmonautes et un astronaute arrivent à la Station spatiale internationale

13 avr.2021 10:04:08 IST

Un nouvel astronaute et deux cosmonautes sont arrivés à la Station spatiale internationale (ISS), faisant passer le nombre d’êtres humains de 7 à 10 personnes à bord. Le vendredi 9 avril à 9 h 20 HAE (18 h 50 IST), les écoutilles entre le vaisseau spatial Soyouz et l’ISS se sont ouvertes. Les Russes et un Américain qui sont arrivés à l’ISS sont Mark Vande Hei, Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik. Ils se trouvaient dans trois engins spatiaux distincts qui ont été lancés le 9 avril du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan vers la station spatiale.

Selon un article de blog par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), il s’agit du premier vol spatial pour Dubrovnik, le deuxième pour Vande Hei et le troisième pour Novitskiy.

La NASA a diffusé le lancement sur son site Web et sa chaîne de télévision. Selon le article de blog, L’expédition 65 débutera le 16 avril. L’équipage poursuivra plus de 20 ans de présence humaine à la station. Plusieurs types de recherches sont en cours à l’ISS, notamment la biologie, les sciences de la Terre, le développement technologique, etc.

L’agence spatiale a également tweeté une vidéo des astronautes et cosmonautes à l’ISS. Une cérémonie d’accueil a été organisée pour les membres d’équipage nouvellement arrivés.

En bref, la force de l’ISS est de 10, cependant, trois astronautes rentreront chez eux, réduisant à nouveau la force à sept. Après l’arrivée des nouveaux membres, trois astronautes, à savoir l’ingénieur de vol de la NASA Kate Rubins, le commandant Sergey Ryzhikov et l’ingénieur de vol Sergey Kud-Sverchkov, reviendront la semaine prochaine.

Actuellement, les 10 astronautes et cosmonautes de l’ISS sont les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker ainsi que l’astronaute Soichi Noguchi de la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sont montés à bord du Spacex Crew Dragon Resilience le 16 octobre 2020. Le vaisseau spatial MS-17, Kate Rubins ainsi que les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov sont sur l’ISS depuis le 14 octobre 2020.

Avant son départ, Ryzhikov passera le commandement à l’astronaute de la NASA Shannon Walker et cela aura lieu le 15 avril. Un équipage-2 composé de quatre membres doit être lancé le 22 avril. Crew-1 doit revenir sur Terre le 28 avril.

