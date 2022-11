Le PlayStation VR2 de PlayStation 5 a déjà une date de sortie

La compagnie Sony vient d’annoncer le PlayStation VR2qui sortira le 22 février 2023. Selon de nouveaux rapports, la version améliorée du casque de réalité virtuelle coûtera environ 549,99 dollars, un prix plus élevé que la version numérique et standard de la PlayStation 5.

La deuxième version du casque de réalité virtuelle améliorera grandement toutes ses sections. « Nous avons créé le casque PSVR2 dans un souci de confort, dans un design légèrement plus fin et plus léger par rapport à nos casques précédents », a-t-il déclaré. Isabelle Thomas, vice-président de Sony Interactive Entertainment. « Nous avons également inclus un évent intégré pour un flux d’air supplémentaire et un cadran de réglage de l’objectif pour une sensation plus personnalisée. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : PlayStation Plus perd près de deux millions d’abonnés

Le PSVR2 comportera un écran OLED qui prendra en charge la résolution 4K HDR, avec la possibilité de prendre en charge 120 HZ pour un gameplay beaucoup plus fluide avec des fréquences d’images plus élevées. De plus, il aura quatre caméras intégrées à l’avant de l’écran, ce qui facilitera la configuration avec un seul câble par rapport à son modèle précédent.

Le même jour que le lancement du PSVR2, Sony lancera le hub de charge du contrôleur de mouvement pour 49,99 €. Les nouveaux contrôleurs de nouvelle génération ont des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Silent Hill 2 revient avec une version remake exclusive de PlayStation 5

Le contrôleur gauche comprend le stick analogique gauche, le bouton triangle, le bouton carré, L1 et L2 et le bouton Créer, et le contrôleur droit comprend le stick analogique droit, le bouton cercle, le bouton croix, R1 et R2 et le bouton Options. .

Cependant, même s’il s’agit d’une amélioration par rapport à son prédécesseur, les joueurs ne pourront pas jouer aux titres PlayStation VR originaux dans PlayStation VR2. « Les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec PSVR2, car PSVR2 est conçu pour offrir une véritable expérience de réalité virtuelle de nouvelle génération », a déclaré Hideaki Nishino, vice-président de Platform Experience chez Sony.

Le casque PlayStation VR2 sera disponible en précommande à partir du 15 novembre sur la boutique en ligne de Sony, avec sa sortie officielle prévue le 22 février 2023.