Happy Meals avec Black Panther: Wakanda Forever arrive chez McDonalds

Avant la sortie de la suite très attendue Panthère noire : Wakanda pour toujours dans les salles le vendredi 11 novembre 2022, des repas heureux avec des jouets Black Panther sont disponibles dans les restaurants participants du pays à partir du 1er novembre 2022. Tout comme les seaux d’Halloween, les dix Wakanda pour toujours les jouets sont sûrs d’aller vite, et étant donné qu’ils ne seront disponibles que jusqu’à épuisement des stocks, vous voudrez peut-être envisager de planifier un voyage à votre McDonald’s le plus proche le plus tôt possible.





Les dix Wakanda pour toujours les jouets présentés dans la gamme sont mis en vedette par deux personnages représentant le titulaire Black Panther dans deux poses différentes. Naturellement, les personnages de retour seront bien représentés, notamment Shuri (Letitia Wright), Okoye (Danai Gurira), M’Baku (Winston Duke) et Nakia (Lupita N’Yongo). Sont également inclus dans le nouvel ensemble Happy Meal les deux personnages principaux qui seront présentés au public à travers le nouveau film (mais qui deviendront certainement les favoris des fans): King Namor (Tenoch Huerta) et Riri Williams, AKA Ironheart (Dominique Thorne ). Sont également présents deux des alliés de Namor de Talocan, qui sont visibles dans la bande-annonce.

La collection McDonald’s de Wakanda pour toujours les chiffres suivront le format établi par les précédentes versions de Happy Meal de Marvel Studios. Cela signifie que chaque personnage est assis sur une base qui présente un design inspiré de son rôle dans le film, avec les sept personnages basés sur Wakanda sur une base grise et les trois personnages basés sur Talocan sur des bases qui rappellent les vagues de l’océan. Lorsqu’un bouton sur la base est enfoncé, le personnage bouge ses bras, imitant ses attaques de signature du film.

Ces bases s’imbriquent avec les autres de l’ensemble, ainsi qu’avec les versions précédentes de Marvel Studios comme les dix Thor : Amour et tonnerre jouets sortis plus tôt cette année, les dix Éternels Les jouets Happy Meal sortis en 2021, les neuf Héros Marvel Studios sortis en 2020, ou encore les vingt-quatre personnages sortis pour commémorer la sortie de Avengers : Fin de partie en 2019.





Panthère noire : Wakanda pour toujours Jouets Happy Meal

Marvel/McDonald’s

En plus de Wakanda pour toujours jouets à l’intérieur de la boîte, les Happy Meals comprendront également une boîte spéciale représentant le design du nouvel uniforme Black Panther.

Dans une citation incluse dans le communiqué de presse, Jennifer Healan, vice-présidente du marketing américain, du contenu de la marque et de l’engagement chez McDonald’s, a déclaré: «Le premier film Black Panther a inspiré une nouvelle génération d’amoureux de Marvel – et c’est à cause de l’histoire puissante qu’il a racontée, a apporté à la vie par un casting incroyablement talentueux. Il a établi une toute nouvelle norme de représentation sur grand écran. Et maintenant, nous sommes ravis d’apporter cette expérience à nos restaurants et d’aider les fans à voir et à célébrer leur héros intérieur avec ce nouveau Happy Meal – parce que voir c’est croire.