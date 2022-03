La série Penguin a commencé sa vie sous le nom de Batman 2

Avec Le Batman à un jour de la sortie, le réalisateur Matt Reeves a divulgué des informations intéressantes concernant la prochaine série dérivée centrée sur Le pingouin. Dans une interview avec Variety, Reeves a révélé que l’idée derrière la série HBO Max a commencé sa vie comme une idée pour Batman 2 avant que le studio ne décide à la place de donner au gangster supervillain son propre spectacle.

Selon l’article, Reeves « a mentionné avec désinvolture à certains dirigeants de studio qu’il pensait qu’un deuxième film « Batman » pourrait se concentrer sur la façon dont Oz est devenu un chef de file du crime ». Mais plutôt que d’utiliser cette idée pour une suite à Le Batman, le studio a estimé que la montée en puissance de The Penguin conviendrait mieux à une série télévisée. « Et ils étaient comme, ‘Oh, nous voulons faire ça comme un spectacle' », a déclaré Reeves.

Donc, cela signifie probablement que nous pouvons considérer Le pingouin série non officielle Batman 2 pour l’instant, jusqu’à ce qu’une suite officielle soit annoncée. Alors que les détails de Le pingouin séries restent largement méconnues, cette information reconfirme au moins que le show de HBO Max aura bien lieu après les événements de Le Batman, et explorez l’évolution d’Oswald Cobblepot de Colin Farrell, de personne intimidée à la cheville ouvrière impitoyable du crime que les fans de DC connaissent et aiment tous.

Le réalisateur Matt Reeves a précédemment révélé quelques détails supplémentaires concernant son approche de Le pingouin série, comparant le projet au classique d’Al Pacino, Scarface. « J’ai dit [to HBO Max], « Pour être honnête avec vous, ce qui allait être les germes de ce que je pensais que la prochaine histoire pourrait être en termes de Pingouin, c’est que j’ai vu qu’il y avait ce genre d’histoire de » rêve américain à Gotham « , presque comme Scarface; la montée de ce personnage qui, nous le savons tous, atteindra un statut mythique », a révélé Reeves. « Il est sous-estimé et il est comme une bombe à retardement… Ils étaient comme, ‘Oh mon Dieu, nous sommes dedans!’ Et c’était vraiment excitant car, à ce moment-là, Colin avait déjà donné vie à ce personnage.

The Penguin n’est qu’une des nombreuses retombées de Le Batman actuellement en développement, avec un spectacle axé sur Gotham PD également en préparation. « Cela aura évidemment beaucoup à voir avec la façon dont les gens reçoivent ce film », a expliqué Reeves lors de la discussion sur la réalisation d’une franchise à l’arrière de The Batman. « Mais beaucoup de choses sont en cours. »

Quant à une vraie suite à Le Batman, le producteur Dylan Clark a maintenant déclaré publiquement que le film sortira en salles dans les prochaines années. « Je dirai publiquement que ce sera moins de cinq ans », a déclaré Clark avec confiance.

Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, Le Batman se déroule dans la deuxième année de lutte contre le crime de The Dark Knight et voit Batman découvrir la corruption à Gotham City tout en poursuivant le Riddler, un tueur en série qui cible l’élite de Gotham.

Le pingouin et d'autres retombées n'ont pas encore de dates de sortie, mais seront diffusées exclusivement sur HBO Max.





