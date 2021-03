Une boule de feu brillante jaune-vert illumine le ciel au-dessus de l’Angleterre (vidéo, photos)

Une boule de feu a flambé dans le ciel du sud de l’Angleterre dimanche soir (28 février), et elle a probablement largué des morceaux de roche cosmique brûlés sur la campagne en contrebas.

Le météore brillant jaune-vert, qui a éclaté peu avant 22 heures, heure locale dimanche, a été vu par des observateurs aussi loin que l’Irlande et les Pays-Bas, selon des scientifiques de la UK Fireball Alliance (UKFall). C’était un régal pour les oreilles aussi bien que pour les yeux, générant un boom sonore qui se répercutait dans le sud de l’Angleterre.

La boule de feu qui a traversé le sud de l’Angleterre le 28 février 2021, vue par Ben L., qui l’a fournie à l’American Meteor Society. (Crédit d’image: Ben L. via fireball.amsmeteors.org)

« Les enregistrements vidéo nous indiquent que sa vitesse était d’environ 30 000 miles par heure [48,300 kph], ce qui est trop rapide pour qu’il s’agisse de débris spatiaux artificiels, donc ce n’est pas une vieille fusée ou un vieux satellite », a déclaré Ashley King, spécialiste des planètes, de UKFall et du Natural History Museum de Londres, dit dans un communiqué .

« Les vidéos nous ont également permis de reconstituer son orbite originale autour du soleil », a ajouté King. « Dans ce cas, l’orbite était comme celle d’un astéroïde. Ce morceau particulier de astéroïde a passé la majeure partie de son orbite entre Mars et Jupiter, bien que parfois plus proche du soleil que la Terre. «

La boule de feu qui a déferlé sur le sud de l’Angleterre le 28 février 2021, vue par Lyndon B., qui l’a fournie à l’American Meteor Society. (Crédit d’image: lyndon b. Via fireball.amsmeteors.org)

Fait intéressant, certains morceaux du cadavre calciné de l’astéroïde ont probablement atteint le sol.

« Ce météore s’est beaucoup fragmenté, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. La plupart des météores se sont vaporisés pendant les six secondes de vol visible », a déclaré le spécialiste des météorites Luke Daly, de UKFall et de l’Université de Glasgow en Écosse, dans le même communiqué.

« Cependant, avec celui-ci, nous pensons que quelques fragments ont probablement atteint le sol », a déclaré Daly. «Si des pièces ont atterri, elles se trouveraient probablement sur ou juste au nord de Cheltenham, en direction de Stow-on-the-Wold. Ainsi, la plupart des pièces se trouveront probablement sur des terres agricoles.

La trajectoire de la boule de feu anglaise du 28 février 2021 et de son probable champ de chute de météorite, telle que calculée par des scientifiques de la UK Fireball Alliance et du Natural History Museum de Londres. (Crédit d’image: Google Earth / Natural History Museum / UKFall)

Si vous trouvez ce qui peut être une partie de ceci météorite tomber, «idéalement photographiez-le en place, notez l’emplacement à l’aide du GPS de votre téléphone, ne le touchez pas avec un aimant et, si vous le pouvez, évitez de le toucher avec vos mains», a déclaré la planétaire Katherine Joy de l’Université de Manchester. dans la déclaration. « Ramassez-le dans un sac propre ou dans du papier d’aluminium si possible! »

UKFall exploite plus de 30 caméras à boule de feu à travers le Royaume-Uni. L’événement de dimanche soir a été repéré par six d’entre eux – ceux de Cardiff, Manchester, Honiton, Lincoln, Cambridge et Welwyn Garden City, ont déclaré des représentants de l’organisation.