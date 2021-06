« Nous sommes quelque chose. »

Depuis que le monde a été introduit à la Harry Potter Les fans de franchise de films ont expédié Hermione Granger et Draco Malfoy, et leurs homologues réels Emma Watson et Tom Felton.

En 2011, Emma a admis la célèbre Le spectacle de Jonathan Ross que Tom avait été son premier béguin à l’âge de 10 ans, faisant s’effondrer le moulin à rumeurs romantiques.

Emma et Tom sont restés incroyablement proches au fil des ans et les fans espéraient que leur relation était beaucoup plus qu’une amitié. Eh bien, Tom a maintenant abordé ces rumeurs de romance persistantes une fois pour toutes lors d’une interview avec Entertainment Tonight et sa réponse est… intéressante.

LIRE LA SUITE: Emma Watson met fin aux spéculations selon lesquelles sa carrière est « dormante »

Tom Felton de Harry Potter répond aux rumeurs d’amour d’Emma Watson. Photo : JB Lacroix/Getty Images, @emmawatson via Instagram

« Nous sommes quelque chose, si cela a du sens. Nous sommes très proches depuis longtemps. Je l’adore », a expliqué Tom. « Je pense qu’elle est fantastique. J’espère qu’elle rendra le compliment. »

Quelque chose!? Quelque chose de… romantique ?! Merci de nous en dire plus. « En ce qui concerne le côté romantique, je pense que c’est un truc Serpentard/Gryffondor plutôt qu’un truc Tom et Emma, » expliqua Tom. « Je pense absolument au monde d’elle. Je pense faire partie de ce dont nous avons tous fait partie, mais pour qu’elle soit la seule fille, certainement la plus jeune sur le plateau, à grandir avec ce qu’elle devait grandir avec était incroyablement excitant. Tu vas me faire pleurer maintenant, mais non, je pense qu’elle a une influence fantastique sur le monde. «

Désolé, il semble que la romance d’Emma et Tom pour laquelle nous avions prié n’est pas dans les cartes. Soupir. Cependant, au moins leur amitié d’enfance a résisté à l’épreuve du temps et ils sont régulièrement en contact. Tom a ajouté: « J’ai parlé à Emma il y a quelques jours et immédiatement, il y a eu des conversations sur » Oh wow, l’évier de la cuisine a été bouché « ou des bêtises insignifiantes comme si mon chien ne mangerait pas un type de nourriture particulier. »

Disney Channel Kids Awards 2003 au Royal Albert Hall, Londres, Grande-Bretagne – 20 septembre 2003. Photo : Brian Rasic/Getty Images

Tom a poursuivi en révélant qu’il restait en fait en contact avec tous ses Harry Potter membres de la distribution malgré la sortie du premier film il y a 20 ans.

Il a poursuivi: « Nous restons en contact assez fréquemment … C’est bien que nous soyons dans une sorte de quatre coins différents du monde et pourtant, quand nous nous rattrapons, c’est comme si tout se passait hier. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂