Solange Knowles est la sœur de Beyonce et vous vous souvenez peut-être d’elle après s’être battue avec Beyonce et Jay-Z dans un ascenseur lors du gala du Met 2014.

En plus de se battre dans un ascenseur, Knowles est une chanteuse, compositrice, productrice de disques et actrice et a sorti son premier album studio, Solo Star, en 2002.

En 2006, elle a joué dans le film populaire de cheerleading Apportez-le: tout ou rien.

Deux ans plus tard, elle sort son deuxième album intitulé Sol-Angel et le Hadley St. Dream. En 2016, Knowles a publié Un siège à la table puis relâché Quand je rentre à la maison en 2019.

Knowles a remporté son premier Grammy Award de la meilleure performance R&B pour sa chanson «Cranes in the Sky».

Solange Knowles a 34 ans et est née le 24 juin 1986, faisant d’elle un Cancer.

Knowles est clairement une star tout comme sa sœur, mais que se passe-t-il dans sa vie amoureuse? Elle a un nouveau boo!

Qui est le petit ami de Solange Knowles, Gio Escobar?

Giovanni Cortez, connu professionnellement sous le nom de Gio Escobar, est un rappeur, auteur-compositeur et animateur de radio américano-portoricain.

Escobar a co-animé l’émission de radio “Stay Inside with Earl Sweatshirt” de 2017 à 2018.

Escobar est membre du groupe de hip hop expérimental basé à Brooklyn appelé Standing on the Corner.

Depuis qu’Escobar est proche d’Earl Sweatshirt, il est apparu sur l’album visuel 2018 du groupe intitulé L’atmosphère a progressé à 120 ° et est devenue vide lorsque l’univers s’est effondré.

La date de naissance exacte d’Escobar n’est pas publique, mais il est né en 1995, il a donc environ 25 ans.

Escobar aime la musique depuis son plus jeune âge.

Quand Escobar grandissait, il jouait du piano à l’église et un de ses amis lui a appris à jouer de la guitare.

Il attribue souvent son succès à sa communauté pour avoir contribué à faire entrer la musique dans sa vie.

Escobar déclare également que YouTube était un grand point de départ pour lui. «Quand j’avais 15 ans, le début de mes fouilles était définitivement YouTube. Je descends juste des trous de ver. J’achèterais aussi des disques, mais YouTube a fait beaucoup de ce que j’aime. »

Escobar a même étudié la musique à l’école. Il a fréquenté la New School de New York et a étudié le journalisme et le jazz.

Solange et Escobar sont «heureusement hués».

Une source a rapporté que Knowles est «heureusement hué» avec Gio Escobar. Elle a même partagé une photo d’eux ensemble dans son histoire Instagram.

Une source proche de Knowles a confirmé: “[He] est son boo. Les gens savent. Ce n’est pas nouveau, mais c’est nouveau pour le public. C’est un gros problème qu’elle ait partagé la photo parce qu’elle est tellement privée. “

La source a ajouté: «Elle est super heureuse et ils forment un couple heureux. Ils sont très mignons ensemble.

Knowles et Escobar ont été liés pour la première fois en 2019.

Knowles et Escobar ont été liés pour la première fois de manière romantique en octobre 2019, car une vidéo est sortie qui les a surpris lors d’un déjeuner.

À cette époque, Knowles était toujours légalement mariée à Alan Ferguson. Le couple s’est marié en 2014 et n’a jamais officiellement divorcé, mais a été séparé avant qu’elle ne commence à voir Escobar en 2019.

Solange Knowles a annoncé sa séparation avec Ferguson dans un post Instagram supprimé depuis en disant: “ Les 2 dernières années m’ont apporté plus de transition et d’évolution physique et spirituelle que jamais avant que mon corps ne me laisse d’autre choix que d’écouter et d’être toujours dans cela. immobilité je commence mon voyage en affrontant mon pire ennemi, la peur. J’ai vécu mes meilleurs et mes pires moments devant l’objectif et le regard du monde depuis que je suis adolescent. J’ai toujours essayé de vivre dans ma vérité, aussi moche soit-elle ou plein d’amour c’est …. “

“… J’ai également essayé de créer un espace pour protéger mon cœur et ma vie au fur et à mesure qu’elle se déroule, évolue et change. Il y a 11 ans, j’ai rencontré un homme phénoménal qui a changé chaque existence de ma vie. Au début de cette année nous nous sommes séparés et nous nous sommes séparés, (et bien que ce ne soit pas une affaire de corps), je trouve qu’il est nécessaire de protéger le caractère sacré de ma vérité personnelle et d’y vivre pleinement comme je l’ai fait auparavant et je continuerai de le faire. c’est injuste de ne pas avoir le pouvoir de votre propre histoire alors que vous la façonnez, la modelez et la réécrivez vous-même. un ni ** n’est pas parfait, mais je me penche sur la peur de l’inconnu et toute la gloire et le pouvoir que je sais existent en Dieu et le univers grâce. Que toutes vos transitions, qu’elles soient grandes ou petites, soient gentilles avec vous et remplies d’un amour et d’une lumière incroyables! “

Knowles et Escobar ont déjà collaboré.

Le groupe de Gio Escobar, Standing on the Corner, a collaboré avec Knowles pour son album 2019 intitulé Quand je rentre à la maison.

Le groupe a également des génériques de producteur sur les chansons «S McGregor (interlude)», «Can I Hold the Mic (interlude)», «Down With the Clique», «Nothing Without Intention (interlude)» et «Exit Scott (interlude) ) ».

Ils travaillent clairement bien ensemble puisque l’album a été un tel succès, alors j’espère qu’ils continueront à collaborer à l’avenir.

La valeur nette de Solange Knowles est de 9 millions de dollars.

La valeur nette de Gio Escobar est actuellement inconnue.

