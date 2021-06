Gelé dans le temps : 5 créatures préhistoriques retrouvées piégées dans la glace

Ces animaux préhistoriques congelés sont superbement bien conservés et désormais célèbres dans le monde entier.

1. Bébé rhinocéros laineux nommé Sasha

Corps préservé de Sasha le rhinocéros laineux. (Crédit image : Académie des sciences de Yakoutie)

Cette bébé rhinocéros laineux , affectueusement nommé Sasha par l’homme qui l’a trouvé, était le premier jeune membre de son espèce jamais trouvé. On ne sait pas s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle, mais la taille de la corne suggère qu’il avait été sevré au moment de sa mort. Il parcourait la steppe gigantesque, une région sèche et froide de l’Espagne à la Sibérie.

2. Lion ou lynx

Le mystérieux chaton momie allongé sur le dos. (Crédit image : avec l’aimable autorisation d’Anastasia Koryakina)

Les scientifiques ont déterré écrasé, chat momifié en Sibérie orientale en 2017. Il pourrait s’agir d’un chaton lynx ou d’un lionceau des cavernes. Son pelage est en bel état, mais nous ne pouvons pas être sûrs de l’espèce car nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblait un lion des cavernes.

3. Veaux de mammouth

Lyuba, l’un des bébés mammouths congelés parfaitement conservés. (Crédit image : Musée de paléontologie de l’Université du Michigan)

Les explorateurs ont déterré deux veaux mammouths datant d’environ 40 000 ans dans deux régions différentes de la Sibérie. Les chercheurs ont examiné de plus près les spécimens à l’aide de tomodensitogrammes et a découvert que les deux bébés mammouths s’étaient étouffés dans la boue. Les petits mammouths semblaient autrement dodus et en bonne santé lorsqu’ils ont rencontré leur disparition.

4. Ancien bison

La momie de bison presque parfaitement conservée a été trouvée sur la rive d’un lac dans le nord de la Sibérie. (Crédit image : Dr Gennady Boeskorov)

Le plus complet spécimen de bison des steppes jamais trouvé est vieux de 9 000 ans. Il a un cœur, un cerveau et un système digestif complets, ainsi que des vaisseaux sanguins presque parfaits. Certains organes ont rétréci au fil du temps mais sont néanmoins remarquables.

5. Poulain congelé

Gelée dans la glace depuis des millénaires, cette momie sibérienne est le cheval ancien le mieux conservé jamais trouvé. (Crédit image : Michil Yakovlev/SVFU/The Siberian Times)

UNE cheval de deux mois mort il y a entre 30 000 et 40 000 ans s’est frayé un chemin à environ 100 mètres (328 pieds) sous la surface, au fond d’un cratère sibérien. Dans la vie, le jeune cheval mesurait près de 1 m (3 pieds) de haut et ses sabots sont toujours intacts, ainsi que de minuscules poils qui sont encore visibles à l’intérieur des narines du poulain.

