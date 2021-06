One Piece: Creator révèle le fruit du diable pour enfants

Beaucoup de personnages dans le Univers One Piece doivent leurs pouvoirs spéciaux à un fruit du diable, de même Eustass Kid, notre Héros Luffy déjà rencontré plusieurs fois. Bien que le personnage fasse partie de l’épopée des pirates depuis des années, trahi Créateur Eiichiro Oda récemment le Noms des enfants fruits du diable.

One Piece : Oda pensait avoir trahi Kids Devil Fruit il y a des années

Plus précisément, le mangaka a révélé le nom du fruit du démon du capitaine pirate dans la 99ème collection « One Piece », comme les utilisateurs de Twitter @SoulstormOP a écrit. Dans beaucoup de ces mangas, il y a un soi-disant Section SBS dans lequel Oda répond à quelques questions des fans. Ici, il a maintenant révélé que Kid le « Jiki Jiki no Mi « , alors le « Aimant-Aimant-Fruit », a mangé.

Détail curieux : Oda lui-même pensait qu’il avait le nom de Kids Devil Fruit trahi il y a longtemps, mais comme il s’avère maintenant, il a probablement juste oublier. Si l’on considère le nombre de fruits du diable différents que nous avons déjà vus dans « One Piece », de nombreux fans pardonneront à l’artiste s’il aurait dû facilement perdre la vue d’ensemble. Au fait, il veut bientôt encore plus de détails sur les pouvoirs de Captain Kids faire apparaître.

Les forces du diable pour enfants en action / © 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Maintenant un petit fait amusant: le créateur de l’aventure pirate en a involontairement engagé un nouveau record pour la série sur parce que c’est le période la plus longue entre la première d’une puissance du diable et la désignation du fruit du diable correspondant. Dans le cas des enfants, il a fallu presque 13 ans complets.

Mais quels pouvoirs Kid a-t-il ? Grâce à son fruit magnétique, il peut Manipuler le métal en utilisant le magnétisme. Cela signifie que l’enfant peut générer des champs magnétiques avec lesquels il peut utiliser des objets métalliques attirer et repousser pouvez. Ses pouvoirs diaboliques peuvent être utilisés de plusieurs manières. Il peut les utiliser, par exemple, pour désarmer ses adversaires ou même être traîné sur des navires ennemis. Ses pouvoirs sont énormément fort et presque personne ne peut leur résister.

Bien que Kid Luffy ne l’aime pas beaucoup parce qu’il l’aime comme rivaux dans la course au titre de roi des pirates, ils étaient récemment du même côté dans le Wano Kuni-Arc. Ils s’étaient alliés contre les deux empereurs pirates Kaido et Big Mom combattre. Jusqu’à ce que nous sachions s’ils sont avec ivotre projetPour renverser Kaido sera un succès, il faudra encore quelques chapitres « One Piece ».