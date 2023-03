Où voir l’ultime saison partie 3 de Shingeki no Kyojin, c’est sur Crunchyroll ?

croustillant

Nous vous disons où et quand voir la dernière partie de la saison 3 de Shingeki no Kyojin.

©IMDBLa partie 3 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin a déjà été diffusée au Japon

Ce vendredi la troisième partie de l’ultime saison de shingeki no kyojin (Attaque des Titans) et nous vous disons comment et quand le voir et s’il est sur Crunchyroll.

Selon Crunchyroll, après la diffusion de la première partie au Japon, Le compte Twitter officiel d’Attack on Titan a révélé que la deuxième partie de L’Attaque des Titans Dernière saison Partie 3 Il sortira à la saison automne 2023.

« La première moitié de Attack on Titan Final Season Part 3 Final Arc a été créée le 4 mars à 00h25, heure du Japon.en émission spéciale d’une heure avec Yuichiro Hayashi de retour à la (…) La deuxième partie est prévue pour un certain temps à l’automne 2023.« Crunchyroll a écrit dans un communiqué sur sa plateforme.

Selon la plateforme de streaming, toutes les saisons de L’attaque des Titans sont déjà disponibles sur Crunchyroll, cependant, Sur les réseaux sociaux, les internautes ont indiqué qu’ils n’avaient pas encore mis en ligne le chapitre, qui en théorie serait diffusé en même temps que l’épisode au Japon..

Au début, Crunchyroll avait indiqué que l’épisode arriverait en Amérique latine le 4 marsà des moments différents, selon les pays, il est donc possible que ce 4 mars reste la date de sortie de l’épisode :

Mexique Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 10h25 m

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : La Colombie Pérou, Panama, Cuba et Équateur : 11h25 m

Pérou, Panama, Cuba et Équateur : Venezuela Bolivie, République dominicaine et Porto Rico : 12h25

Bolivie, République dominicaine et Porto Rico : ArgentineChili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 13h25

+ De quoi parle Shingeki no Kyojin ?

« Il y a de nombreuses années, l’humanité était au bord de l’extinction avec l’apparition de créatures géantes qui dévoraient tout le monde. En fuite, l’humanité a réussi à survivre dans une ville fortifiée aux hauts murs qui est devenue le dernier bastion de la civilisation contre les Titans qui parcourent le monde. Maintenant que la paix est sur le point d’être interrompue par une chaîne d’événements qui révéleront ce que sont les Titans et comment ils sont apparus.« Notes de Crunchyroll.

