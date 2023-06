Ce bâtiment a été conçu dans un souci de modularité : des meubles aux dalles ils sont « démontables et posés ».

Au fil des ans, nous avons parlé à différentes occasions des avantages de systèmes modulaires. En électronique, par exemple, ils augmentent la durée de vie des appareils et favorisent leur réparabilité et leur mise à jour. Le Framework Laptop est l’exemple par excellence de la mise en œuvre de ce concept dans un produit commercial.

Et si on vous disait que la modularité peut aller plus loin et même faire partie des bâtiments ? Imaginez un scénario où vous rénovez votre bureau et au lieu de démolir une cloison pour créer un espace plus grand, vous pouvez simplement la démonter. Tout cela sans le processus complexe de faire une démolition intérieure. C’est déjà possible dans un bâtiment à Amsterdam.

Dites « bonjour » au Matrix One

Le studio d’architecture néerlandais MVRDV a construit Matrix One, un complexe de bureaux situé dans le Parc scientifique d’Amsterdam. C’est un bâtiment qui embrasse la modularité et peut être démantelé presque entièrement sans recourir aux techniques traditionnelles de construction ou de démolition. De plus, assurent-ils, ses composants sont réutilisables.

Les responsables du projet affirment que des milliers de pièces amovibles et réutilisables composent ce bâtiment de six étages qui abrite divers bureaux, laboratoires, un auditorium pour 100 personnes, un restaurant, et même des espaces pour ranger les vélos. Ceci, bien sûr, dans sa conception originale, car grâce à sa conception modulaire, il peut être rapidement transformé.









Matrix One a été conçu presque entièrement sans connexions fixes. En ce sens, depuis les portes et les fenêtres, jusqu’aux plafonds et dalles béton ils peuvent être « déboulonnés » pour modifier leur répartition ou être remplacés. Dans ce dernier cas, MVRDV envisage un avenir dans lequel les pièces ne sont pas jetées et peuvent être vendues sur un marché de seconde main.

Le bâtiment tire également une partie de son énergie d’une série de panneaux solaires répartis sur 1 000 mètres carrés, ce qui permet de réduire la dépendance au système électrique de la ville. De plus, disent-ils, l’éclairage et le chauffage utilisent des capteurs pour réduire la consommation d’énergie. Les constructions modulaires vont-elles s’imposer ? Avec le temps nous le saurons.

Images: MVRDV (Daria Scagliola)

